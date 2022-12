Sagsøger TikTok-ejer

Den amerikanske delstat Indiana sagsøger det sociale medie TikToks kinesiske ejer, ByteDance.

Det oplyser delstatsadvokat Todd Rokita ifølge nyhedsbureauet Reuters.

Indiana mener, at ByteDance fører TikTok-brugere bag lyset, hvad angår den kinesiske regerings adgang til brugerdata.

ByteDance har gentagne gange afvist, at det lader den kinesiske regering snage i amerikanske brugerdata. Alligevel er der kommet flere beskyldninger frem, om at Kina kan tilgå data om amerikanske bruger.

ByteDance har desuden erkendt, at australske brugerdata kan tilgås af den kinesiske regering.

Todd Rokita mener, at ByteDance bryder loven ved ikke at informere grundigt nok om, at den kinesiske regering kan tilgå brugerdata fra TikTok.

Søgsmålet fra Indiana går også på, at appen viser seksualiseret materiale til børn.

På Apples App Store og Googles Play Store står der, at man skal være 12 år for at bruge appen.

Alligevel er det nemt at finde videoer om sex og stoffer på platformen.

En talsperson fra TikTok siger til Reuters, at selskabet ikke ønsker at kommentere søgsmålet, som ifølge Indiana er det første af sin slags.

TikTok har fyldt meget i amerikanske medier i den seneste uge.

Delstaten Marylands guvernør, Larry Hogan, udstedte et nøddekret, der gjorde det forbudt at have appen installeret på statsejede telefoner.

Texas' guvernør, Greg Abbott, fulgte dagen efter trop med et dekret, der krævede, at alle offentlige institutioner i delstaten forbød TikTok på alle enheder, der er blevet udstedt af delstaten.

TikTok hævder, at forbuddene sker på grund af misinformation om appen.

