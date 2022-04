Salg af varmepumper eksploderer - op til seks måneders ventetid

Salget af varmepumper har de seneste år sat ny rekord år efter år.

Regeringens melding om, at naturgasfyr senest i 2028 skal skrottes til fordel for fjernvarme eller varmepumper kan sende efterspørgslen yderligere i vejret.

Det er forventningen hos chefkonsulent Troels Hartung fra organisationen Tekniq Arbejdsgiverne, der blandt andre repræsenterer de installatører, som sætter varmepumperne op.

- Markedet for varmepumper er rigtig godt. De første måneder af i år er det virkelig eksploderet.

- Vores forventning er, at meldingen fra regeringen vil sætte yderligere skub i salget, siger Troels Hartung.

Sidste år blev der solgt 23.903 varmepumper herhjemme. Det var fem gange så mange som i 2015.

I år kan salget ifølge en prognose stige med yderligere 50 procent.

- Hvis vi kan få pumper nok til Danmark, vil væksten formentlig overstige sidste års rekord, siger Troels Hartung.

Inden årets udgang skal 400.000 boligejere have svar på, om de kan blive omfattet af fjernvarme, eller om de skal investere i varmepumper.

Hvis løsningen bliver en varmepumpe, må de formentlig indstille sig på ventetid, lyder meldingen fra organisationen.

- Normalt er der et par ugers ventetid på at få udskiftet olie- og gasfyr. Men lige for tiden er det noget længere. Ikke på grund af installatørerne, men på grund af leveringsproblemer på selve varmepumpen.

- Så man kan desværre godt risikere på udvalgte modeller, at der er fire til seks måneders leveringstid, siger han.

Markedet for varmepumper har ifølge chefkonsulenten været ramt af mangel på komponenter. Det skyldes dels coronakrisen, dels krigen i Ukraine.

Det forstærkes af, at der er rift om varmepumperne, ikke bare i Danmark, men i hele Europa.

- Det er en vækst, vi regner med fortsætter fire-fem år endnu, hvorefter det formentlig flader ud, siger Troels Hartung.

Regeringen vurderer i sit udspil, at op mod 30 til 50 procent af de 400.000 gaskunder kan skifte til fjernvarme.

For omkring 20 procent vil det ifølge regeringens skøn være attraktivt at skifte til en varmepumpe.