Salman Rushdie er lagt i respirator efter angreb

Forfatteren Salman Rushdie er i respirator, kan ikke tale og vil sandsynligvis miste et øje, efter at han fredag formiddag lokal tid blev overfaldet i forbindelse med en forelæsning i delstaten New York i USA.

Det oplyser Salman Rushdies litterære agent, Andrew Wylie, natten til lørdag dansk tid.

- Nyhederne er ikke gode. Salman vil sandsynligvis miste det ene øje, nerverne i hans arm er skåret over, og hans lever blev ramt og beskadiget, siger Andrew Wylie i en skriftlig udtalelse.

Den 75-årige Rushdie blev angiveligt stukket i hals- og maveregionen, da en mand pludselig angreb ham i forbindelse med et arrangement i byen Chautauqua.

Personen, der angreb Rushdie, blev overmandet og anholdt. Der er tale om en 24-årig mand, oplyste politiet på et pressemøde fredag aften. Motivet til overfaldet kendes endnu ikke.

Rushdie blev med helikopter overført til et hospital og kom omgående på operationsbordet.

Forfatteren kom til verden som del af en muslimsk familie i Bombay, der siden har ændret navn til Mumbai, i Indien. Siden flyttede han til Storbritannien.

Han har i flere årtier levet med dødstrusler som følge af sin fjerde bog 'De Sataniske Vers', der ifølge nogle muslimer indeholder blasfemiske passager.

Bogen udløste voldsom debat, da den udkom i 1988, og den daværende leder i Iran, ayatollah Khomeini, udstedte en fatwa mod Rushdie.

Det er en religiøs bestemmelse om, at Rushdie skal slås ihjel, fordi han med sin roman har krænket profeten Muhammed. Der er i Iran udlovet en dusør på tre millioner dollar for at dræbe Rushdie.

Siden har sikkerheden omkring Rushdie været omfattende.

I 1991 blev Hitoshi Igarashi, den japanske oversætter af 'De Sataniske Vers', dræbt.

Det iranske nyhedsbureau Fars og andre nyhedsmedier i Iran øgede i 2016 dusøren ved at donere 600.000 dollar. I omtalen af fredagens angreb kalder Fars Rushdie for en 'frafalden, der fornærmede profeten'.

Rushdie har boet på skiftende og ukendte adresser både i USA og Storbritannien, og han har været omgivet af livvagter i alle årene.

Men ved fredagens arrangement på Chautauqua Institution var der tilsyneladende ingen større sikkerhedskontrol. Medarbejdere nøjedes med at kontrollere folks billetter, før de blev lukket ind, oplyser deltagere.

Anour Rahmani, en forfatter og menneskerettighedsaktivist fra Algeriet, der sad blandt publikum, undrer sig over den manglende beskyttelse.

- Jeg følte, at vi skulle have mere beskyttelse, fordi Salman Rushdie er ikke en normal forfatter. Han er en forfatter med en fatwa mod sig, siger Anour Rahmani.