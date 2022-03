Sanktioner giver russiske turister pengeproblemer på Bali

Russiske turister på den indonesiske ferieø Bali er kommet i problemer, efter at Ruslands banker er blevet pålagt hårde sanktioner fra Vesten som svar på invasionen af Ukraine.

Sanktionerne har blandt andet betydet, at russere ikke kan bruge deres russiske kreditkort mange steder uden for Rusland.

Den russiske turist på Bali Konstantin Ivanov fortæller, at han ikke kan hæve penge fra sit russiske kreditkort i de balinesiske hæveautomater.

- Det er blevet et kæmpe problem for os. Vi har fået frataget vores penge fuldstændig. Det er, som om de er blevet indefrosset, og vi kan slet ikke bruge dem her, siger 27-årige Konstantin Ivanov.

Han tilføjer, at han muligvis er nødt til at få sig et arbejde på Bali for at skaffe kontanter.

Bali er et populært feriemål for russiske turister, der strømmede til øen i titusindvis før pandemien. De var også nogle af de første til at vende tilbage, da øen genåbnede delvist sidste år.

Omkring 1150 russere rejste til Bali i januar 2022.

Den lokale caféleder Rifki Saldi Yanto har oplevet et fald i russiske turister de seneste dage. Han siger, at de tilbageværende nu betaler med kontanter i stedet for kreditkort.

Ruslands ambassade i Indonesien oplyser, at man forsøger at hjælpe russiske turister i landet ved at tilbyde dem et virtuelt kreditkort, der bruger en kinesisk bank.

- Det er gratis, og folk kan bruge det, uanset hvor de er, oplyser den russiske ambassade.

I mellemtiden er mere end 7000 russere strandet i Thailand på grund af betalingsproblemer og flyaflysninger.

Ruslands økonomi står over for den alvorligste krise siden Sovjetunionens fald i 1991, efter at vestlige lande de seneste to uger har forsøgt at isolere landet fra det globale finansielle system.

Det internationale betalingssystem Swift har blandt andet udelukket visse russiske banker fra sit system. Også Visa og Mastercard har blokeret for russiske transaktioner i udlandet.