SAS-aktie brager op

Staten vil eftergive gæld for 3,5 milliarder kroner og samtidig som minimum bevare sin nuværende ejerandel i flyselskabet, har finansminister Nicolai Wammen (S) netop oplyst på et pressemøde.

Og den nyhed falder i god jord hos aktionærerne, der i skrivende stund har sendt SAS-aktien op med 31 procent for dagen. Klokken 10.30 fredag var aktien ellers faldet med syv procent siden dagens start.

Regeringen har lavet aftalen om at hjælpe med at redde SAS med Venstre, de konservative, de radikale og SF. Ud over at ville eftergive gæld er partierne også villige til, at staten skal eje op til 30 procent af flyselskabet.

Behov for milliarder

På bagkant af corona-krisen er SAS i så dyb krise, at en omfattende redningsplan er nødvendig, hvis selskabet skal overleve.

Selv vurderer selskabet i sin redningsplan, at det ud over at konvertere gæld til aktier har behov for 6,7 milliarder kroner i frisk kapital.

Dette vil man blandt andet hente ved hjælp af at udstede nye aktier, hvilket vil betyde, at de nuværende aktionærers aktier vil blive mindre værd, da de vil modsvare et mindre ejerskab af selskabet end tidligere.

Nej tak

Tirsdag meldte den svenske regering ud, at man var færdig med at skyde flere svenske skattekroner i selskabet. Det var selvsagt ikke behagelige nyheder for selskabets øvrige aktionærer.

SAS har da også tabt 32 procent af sin værdi på de seneste fire uger. Går man ét år tilbage, er aktien faldet med 70 procent.

Ud over økonomien er SAS også i dyb konflikt med flere medarbejdergrupper, som SAS ønsker skal acceptere dårligere vilkår fremadrettet for at bidrage til at nedbringe selskabets omkostninger.

Det fik torsdag op mod 1000 SAS-piloter til at varsle strejke midt i sommerferien.

