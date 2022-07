SAS-aktien i massiv stigning

Natten til tirsdag blev det meldt ud, at det var lykkedes at nå frem til en ny overenskomstaftale med de strejkende piloter. Det afspejler sig i selskabets aktiekurs

Ved markedets åbning tirsdag morgen startede SAS-aktien ud med at kaste sig ud i noget af en himmelflugt.

Hele 17 procent toppede aktien således med klokken fem minutter over ni. I skrivende stund ligger kursen mellem otte og 13 procent.

Stigningen kommer i kølvandet på, at det natten til tirsdag blev meldt ud, at det var lykkedes at nå frem til en ny overenskomstaftale med de strejkende piloter.

På grund af strejken har SAS' trafik været præget af aflysninger og forsinkelser de seneste to uger.

Nu hvor der er indgået en ny aftale, vender piloterne tilbage til deres arbejde, så flyene igen kan komme på vingerne.

Der kommer dog nok til at gå nogle dage, før alt er tilbage ved normalen, lyder det fra SAS.

Stillestående fly

Årsagen til, at der går nogle dage, er ifølge SAS' pressechef i Danmark, Alexandra Lindgren Kaoukji, at flere af flyene har stået stille de seneste to uger.

Derfor skal der bruges noget tid på at gøre dem klar, før de igen kan komme på vingerne, siger hun.

Flyvninger, der allerede er blevet aflyst under strejken, vil forblive aflyste.

