SAS-aktien styrtbløder

Her får du det seneste overblik over udviklingen for de største danske aktier

Luftfartsselskabet SAS styrtbløder lige nu på både det danske, norske og svenske aktiemarked.

Det sker, efter at det tirsdag morgen blev meldt ud, at den svenske stat IKKE står klar med en pose penge til at skyde ind i selskabet.

I stedet accepterer staten, at dens andel i SAS derfor vil skrumpe.

SAS-aktien er i skrivende stund dykket med over 14 procent på det danske marked.

Milliardgæld

Den skæbnesvangre melding blev leveret på et pressemøde tirsdag morgen.

Her lod den svenske erhvervsminister, Karl-Petter Thorwaldsson, det stå klart, at SAS fremover 'må søge kapital på anden vis'.

SAS, der er plaget af milliardgæld, har ellers fremlagt et bud på en redningsplan. Et element i den plan er, at der skal indskydes milliarder i selskabet.

Et andet element i redningsplanen er, at SAS vil overtale kreditorer til at modtage aktier i bytte for at slette deres gæld.

Det vil den svenske stat gerne deltage i, oplyser Thorwaldsson.

Den svenske stat er den ene af de to klart største aktionærer i SAS med en ejerandel på 21,8 procent. Den anden store aktionær med en lige så stor ejerandel er den danske stat.

På pressemødet begrundede erhvervsminister Karl-Petter Thorwaldsson blandt andet beslutningen med, at den svenske stat allerede fire gange i dette årtusind har måttet til lommerne.

På den tid er der i alt blevet skudt 8,2 milliarder svenske kroner i selskabet.