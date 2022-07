SAS-aktien styrtdykker

SAS-piloterne strejker og halvdelen af SAS' flyafgange er nu aflyst. Det er realiteten, efter at forhandlingerne mellem piloterne og SAS-ledelsen mandag ved middagstid brød sammen.

Tirsdag har SAS søgt om konkursbeskyttelse i USA, og krisen er ikke til at tage fejl af. Det ses i den grad også på aktiemarkedet, hvor SAS-aktien er styrtdykket.

Aktien var egentlig på vej op mandag, men da forhandlingerne brød sammen, gjorde aktiekursen det samme.

Siden mandagens top, hvor aktiekursen lå på 0,73 svenske kroner er kursen nu nede 0,56 svenske kroner, hvilket er et fald på intet mindre end 22 procent på to dage.

Aktien er i skrivende stund faldet over syv procent tirsdag alene.

Det ser altså sort ud for flyselskabet, der også fik kniven af investeringsøkonom Per Hansen hos Nordnet mandag.

'En kat har ni liv. SAS' ledelse og personale har brugt deres, skrev Per Hansen i en kommentar, der bar overskriften 'Piloterne strejker - slut på SAS, som vi kender i dag'.

Efter forhandlingerne brød sammen har piloterne og SAS-ledelsen ikke holdt igen med at kritisere den modsatte part.

Mens piloternes forhandlingschef Keld Bækkelund Hansen fra Dansk Metal mener, at 'SAS-ledelsen tager danskerne som gidsler', og at ledelsen 'på intet tidspunkt reelt har ønsket at indgå en aftale med piloterne', er udlægningen fra SAS-ledelsen en anden.

- Beslutningen om at strejke nu demonstrerer hensynsløs opførsel fra piloternes fagforeninger og en chokerende lav forståelse for den kritiske situation, som SAS er i, sagde topchef i SAS, Anko van der Werff, i en pressemeddelelse.

Pilot-strejke: Det skal du gøre ved aflysning