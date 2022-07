SAS-aktien styrtdykker

Efter en kort fremragende periode er SAS-aktien igen begyndt at falde. Markant endda

'Buy the rumor, sell the news'.

Den klassiske investeringsstrategi har formentlig været i brug af mange SAS-investorer den seneste tid.

I hvert fald er aktien nu styrtdykket, efter aftalen om den nye overenskomst er blevet en realitet.

Mens forhandlingerne om den nye aftale med de strejkende piloter stod på, steg SAS-aktien ellers massivt. På 12 dage blev kursen næsten fordoblet, men da overenskomsten var hus, gik der ikke lang tid, før gevinsten blev sikret og aktien solgt fra blandt mange af aktionærerne.

I dag falder aktien med ni procent. På de sidste to dage er den dermed faldet knap 20 procent.

Selvom aktien steg massivt har flere økonomiske eksperter advaret mod at investere i den hårdt prøvede flykæmpe. Ifølge dem peger alt mod, at aktien vil blive udvandet, fordi man har brug for flere penge.

