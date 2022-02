SAS' bagagepersonale fortsætter strejke

Mandag morgen har SAS' bagagepersonale i Københavns Lufthavn endnu ikke genoptaget deres arbejde.

Det oplyser Lars Lemche, fungerede pressechef i Københavns Lufthavn.

Søndag blev personalet pålagt af Arbejdsretten at genoptage deres arbejde 'straks og senest ved normal arbejdstids begyndelse mandag den 14. februar'.

Men det er altså ikke sket endnu.

Den overenskomststridige strejke har varet siden lørdag morgen, hvor ansatte i selskabet SAS Ground Handling (SGH) nedlagde deres arbejde.

SGH håndterer bagage for både SAS og andre flyselskaber i lufthavnen.

Strejken har henover weekenden betydet forsinkelser og problemer med at få bagage ombord på fly. Også mandag risikerer passagerer at blive forsinket eller ikke at få deres bagage med, siger Lars Lemche.

Han opfordrer passagerer til at pakke de mest fornødne ting i håndbagagen.

Mandag morgen er flere SAS-afgange forsinket i Københavns Lufthavn. Det fremgår af lufthavnens hjemmeside, hvor det omkring 07.45 fremgår, at en række fly står til at lette med mellem 10 og 45 minutters forsinkelse.

Det vides dog ikke med sikkerhed, om forsinkelserne skyldes strejken blandt bagagepersonalet.