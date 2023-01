SAS bløder i december: Tabte næsten en milliard svenske kroner

I takt med, at lavsæsonen er sat ind for luftfartsselskaber, fosser pengene ud af SAS' kasse.

I december har selskabet tabt næsten en milliard svenske kroner.

Det viser en månedlig opgørelse, som SAS har sendt.

Det er ikke normalt, at SAS hver måned opdaterer på omsætning, indtjening og likvider.

Men som følge af selskabets chapter 11-proces, der er en form for konkursbeskyttelse, som er i gang i USA, giver selskabet som noget nyt et blik ind i de nøgne økonomiske realiteter for selskabet hver måned.

Ifølge luftfartsanalytiker i Sydbank Jacob Pedersen afslører december-tallene, at december var dyr for SAS: Et underskud på 750 millioner svenske kroner. Desuden er pengebeholdningen skrumpet med over en milliard svenske kroner.

- Vi har lært, at det ser meget svært ud for SAS. Selskabet taber næsten en milliard svenske kroner i december. Det er et kæmpe stort underskud. Igen, siger han.

- Der venter nogle måneder forude, hvor SAS igen kan give meget store underskud.

- Det er et selskab, der i den grad har brug for flere penge. Og det er også den plan, man har lagt.

I december burde SAS' tal have fået lidt hjælp fra en svag svensk krone. Dermed burde der stå flere svenske kroner på kontoen, når man konverterer udenlandsk valuta til svenske kroner.

Alligevel er SAS' december-tal værre, end Jacob Pedersen havde forventet.

Selvom SAS er i gang med en proces med konkursbeskyttelse i USA, er det ikke omkostningsfrit, at der flyder penge ud af selskabet, forklarer han.

Der kommer nemlig en virkelighed på den anden side af den aktuelle chapter 11-proces. Og her skal SAS i en vis fart generobre passagerer og indtægter for at få forretningen til at løbe rundt igen.

Her kunne SAS ifølge Jacob Pedersen godt bruge lidt penge til at tage en chance eller to. Men de penge mangler.

- SAS har brug for at vinde markedsandele og med den svære økonomiske situation, man er i, så ser det svært ud, siger Jacob Pedersen.

- SAS' omkostninger er stadigvæk for høje. Det gør det svært at sætte nye fly i luften. For det er ikke sikkert, at man tjener penge på det.

- I samme omgang kan konkurrenterne gøre det. Så kan de løbe fra SAS. Så det er en svær situation, som SAS er i, indtil de får omkostningerne ned.

SAS er i gang med at gennemføre en redningsplan, SAS Forward, sideløbende med chapter 11-processen.

Herefter skal der skydes nye penge i selskabet ved at udstede nye aktier. Her har den danske stat meldt sig som mulig part under de rette omstændigheder.

Ifølge Jacob Pedersen er tabene i december ikke et udtryk for, hvordan det går med SAS Forward. Det er siger i højere grad noget om udgangspunktet.