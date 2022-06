SAS dykker 13 procent på børsen efter svensk afvisning

Aktien i luftfartsselskabet SAS tager tirsdag et ordentligt dyk og slutter dagen med et fald på hele 13,6 procent på børsen i København.

Det sker, efter at Sverige har meddelt, at landet ikke vil skyde ny kapital i selskabet.

Den svenske stat er den ene af de to klart største aktionærer i SAS med en ejer-andel på 21,8 procent. Den anden store aktionær med en lige så stor ejer-andel er den danske stat.

Finansminister Nicolai Wammen (S) forventer at have en afklaring på den danske stats håndtering af sin ejerandel i SAS inden længe. Det oplyste han i et skriftligt svar tidligere tirsdag.

- Regeringen vil sammen med aftalepartierne vurdere SAS' plan, og hvordan den danske stat kan bidrage til SAS' samlede plan. Jeg forventer, at vi har en beslutning herom i aftalekredsen medio juni, skrev Wammen.

SAS, der er plaget af milliardgæld, har fremlagt et bud på en redningsplan. Et element i den plan er, at der skal skydes milliarder ind i selskabet.

Et andet element i redningsplanen er, at SAS vil overtale kreditorer til at modtage aktier i bytte for at slette deres gæld.

Det vil den svenske stat gerne deltage i. Sverige accepterer, at det vil være med til at reducere landets andel i selskabet.

Den svenske stat begrunder sin beslutning med, at den i dette årtusind allerede har tilført selskabet flere milliarder kroner.

Ifølge Jacob Pedersen, der er luftfartsanalytiker for Sydbank, er det potentielt den danske luftfartsstrategi med Københavns Lufthavn i centrum, der kan blive sat tilbage, hvis Danmark mister indflydelse i SAS.

- Den fælles nordiske indflydelse, der har været, ser ud til at fordufte nu. Det betyder, at de danske politikere kan stå i den situation, at en ny storaktionær vil flytte knudepunktet væk fra København eller ændre grundlæggende på SAS' struktur som netværksselskab.

- Det gør, at den luftfartsstrategi, vi har i Danmark, er sat under pres, sagde han tidligere på dagen.

Luftfartsselskabets aktie har især været ustabil under coronakrisen, hvor selskabet måtte indstille næsten al luftfart.

Tirsdag efter børsens lukning har SAS-aktie en værdi på 0,47 danske kroner.

Siden årsskiftet er aktien faldet med knap 50 procent. Kigger man et helt år tilbage, nærmer faldet sig 70 procent.