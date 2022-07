SAS-forhandlinger fortsætter på mandag

Luftfartsselskabet SAS og SAS-piloternes fagforeninger har ved 19-tiden afsluttet forhandlingerne søndag og fortsætter igen mandag.

Det skriver det norske medie NRK.

Forhandlingerne fortsætter klokken 09 mandag, oplyser den norske mægler Mats Ruland til mediet.

Parterne har været samlet i Stockholm uden pause siden lørdag klokken 10. Men efter 33 timers forhandlinger uden at en aftale er kommet på plads, holder de altså nu pause.

- Vi har siddet så længe i håb om at komme frem til en løsning. Men vi klarede det ikke, før vi kom til det punkt, hvor det ikke var forsvarligt at sidde længere, siger Roger Klokset, formand for den norske pilotforening, til NRK.

- Vi er klar igen i morgen tidlig. Det er utrolig trist, at det bliver ved med at trække ud, og vi ikke finder en løsning. Det må vi bare beklage på vegne af begge parter, siger han videre.

Op mod 1000 SAS-piloter fra Danmark, Norge og Sverige har strejket siden mandag 4. juli.

Det har skabt tusindvis af aflyste flyvninger for det skandinaviske luftfartsselskab, der er i store økonomiske problemer.

SAS arbejder på at få gennemført en redningsplan, der hedder SAS Forward. Planen skal give årlige besparelser i milliardklassen.

Men samtidig er selskabet i konflikt med piloterne. En del af baggrunden for konflikten mellem SAS og piloterne er, at SAS under coronapandemien måtte opsige omkring halvdelen af piloterne.

Der var dog en aftale om genansættelse, når der igen blev brug for dem.

Piloterne er blandt andet utilfredse med, at SAS ansætter nye piloter på overenskomster med andre vilkår i de to datterselskaber SAS Link og SAS Connect end i SAS Scandinavia.

NRK erfarer, at en ny aftales varighed er et af de mest 'konfliktfyldte punkter' og noget, som der stadig forhandles om.

Piloterne ønsker en aftale på seks år, mens SAS nu kræver mindst otte år. I den periode vil piloter ikke kunne gå i strejke igen eller genforhandle aftalen.

Siden onsdag har strejken kostet SAS op mod 90 millioner kroner dagligt. Det oplyste luftfartsselskabet i en pressemeddelelse torsdag.

Her kom det også frem, at de samlede omkostninger for SAS indtil videre er på op mod 900 millioner kroner.

I forvejen har SAS et stort misforhold mellem indtægter og udgifter. Regnskabet for andet kvartal viste i slutningen af maj således et tab på mere end en milliard kroner.

Indregnes underskuddet fra første kvartal har SAS i første halvår tabt over 2,5 milliarder kroner.

Torsdag var meldingen desuden, at 2550 flyvninger hidtil er blevet aflyst som en konsekvens af konflikten. Det har ifølge SAS ramt flere end 270.000 passagerer.

Det kan sættes op imod, at SAS i hele juni transporterede godt 1,9 millioner passagerer ifølge selskabets månedlige trafiktal.