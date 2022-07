SAS-forhandlinger fortsætter til lørdag formiddag

SAS og selskabets piloter var ikke nået til enighed om en ny overenskomst, da en forhandlingsfrist udløb ved midnat.

I første omgang lød meldingen, at en ny tidsfrist var sat til klokken fem lørdag morgen.

Men natten til lørdag skriver det svenske nyhedsbureau TT, at fristen er rykket til klokken 11.00.

Dermed er det endnu uvist, om der bliver pilotstrejke fra lørdag formiddag.

Hvis parterne ikke når frem til en aftale, går 900 piloter i Danmark, Sverige og Norge i strejke fra lørdag.

Det skriver det norske nyhedsbureau NTB.

Af SAS' hjemmeside fremgår det natten til lørdag, at en eventuel strejke vil påvirke samtlige flyafgange, der drives af SAS Scandinavia.

Flyafgange, som drives af SAS Link, SAS Connect og SAS' eksterne partnere - Xfly, CityJet og AirBaltic - vil derimod ikke blive berørt af en eventuel strejke.

Passagerer opfordres til at tjekke status på deres fly på SAS' hjemmeside.

Marianne Hernæs, der er SAS' chefforhandler på pilotområdet, siger, at parterne fortsat står langt fra hinanden.

- Men det her er så vigtigt for passagererne, at vi er villige til at arbejde over, siger hun ifølge TT.

Imens er forhandlingschef Keld Bækkelund Hansen fra Dansk Metal, som piloterne er organiseret under, mere håbefuld.

- Forhandlingerne fortsætter. Vi forsøger at se, om vi kan opnå et resultat, så flyene kan flyve i morgen. Men det kræver, at vi arbejder, siger han ifølge TT.

- Der er helt bestemt en hel del, der er faldet på plads, tilføjer han.

Finder parterne ikke frem til en aftale, vil det ifølge SAS betyde, at 200-250 flyafgange bliver aflyst dagligt. Det kan komme til at berøre op mod 30.000 passagerer om dagen midt i den allermest travle feriesæson.

- Vi håber, at det ikke sker. Hvis vi ender i den situation, er det rigtig, rigtig slemt. Det er ikke muligt at ombooke passagerer nu, for der er propfyldt alle vegne, siger den svenske pressechef i SAS, Karin Nyman, til TT.

Kernen i konflikten er, at piloterne er utilfredse med, at SAS ansætter nye piloter på billigere overenskomster i de to datterselskaber SAS Link og SAS Connect.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Pernille Olsen har cerebral parese og frygter en strejke, da hun har brugt to år på at planlægge en tur til New York: