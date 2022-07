SAS-forhandlinger slutter fredag uden enighed - genoptages lørdag

Mens en pilotstrejke fortsat påvirker tusindvis af rejsende, er SAS-forhandlingerne fredag afsluttet uden enighed. De fortsætter lørdag.

Det oplyser Jan Levi Skogvang, leder for SAS Norge Flyverforening, fredag aften ifølge det norske medie Dagens Næringsliv efter endnu en dag med forhandlinger.

- Nu holder vi fri for i aften og mødes igen i morgen, siger Skogvang ifølge mediet.

Også formanden for Dansk Pilotforening, Henrik Thyregod, bekræfter, at der ikke er landet en aftale fredag. Det skriver mediet VG.

Den norske mægler i konflikten, Mats Ruland melder dog om 'fremgang' og erklærer sig for 'optimist', inden forhandlingerne genoptages lørdag klokken 10.00.

Fredagens meldinger har gået i mange retninger. Tidligt på dagen lød det, at parterne var tættere på hinanden end før. Siden kom mere tilbageholdende udsagn fra blandt andet den danske pilotforening.

I løbet af dagen trak SAS sig tilbage for at regne på en mulig løsning. Det fortalte selskabets forhandlingsleder, Marianne Hernæs, ifølge det svenske nyhedsbureau TT. Det handlede blandt andet om at sikre, at selskabets redningsplan økonomisk hænger sammen.

Omkring 1000 SAS-piloter fra Danmark, Norge og Sverige har strejket siden mandag 4. juli. De seneste dage er forhandlingerne blev genoptaget, men foreløbig uden resultat.

En del af baggrunden for konflikten mellem SAS og piloterne er, at SAS under coronapandemien måtte opsige omkring halvdelen af piloterne.

Der var dog en aftale om genansættelse, når der igen blev brug for dem.

Piloterne er nu blandt andet utilfredse med, at SAS ansætter nye piloter på overenskomster med andre vilkår i de to datterselskaber SAS Link og SAS Connect.

SAS er i store økonomiske problemer og arbejder på at få gennemført spareplanen SAS Forward.