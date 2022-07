SAS genoptager forhandlinger

Søndag morgen har SAS genoptaget forhandlingerne om en ny overenskomst med flere af flyselskabets piloter.

Det skriver nyhedsbureauerne NTB og TT.

Parterne håber at kunne finde frem til en løsning inden mandag klokken 12. For ellers kan det betyde, at cirka 1000 af SAS' piloter går i strejke.

De 1000 piloter er ansat i SAS moderselskab, SAS Scandinavia. De har varslet strejke, fordi de ikke er tilfredse med deres tilbudte løn- og arbejdsbetingelser i SAS.

Derudover er piloterne utilfredse med, at SAS i stedet for at genansætte gamle SAS-piloter prioriterer at ansætte nye piloter på billigere overenskomster i de to datterselskaber SAS Link og SAS Connect.

Lørdag formiddag, hvor parterne oplyste, at de ville fortsætte forhandlingerne frem til og med mandag klokken 12, var der håb om at kunne lande en aftale.

Det sagde Keld Bækkelund Hansen, der er forhandlingsleder i Dansk Metal, og som er med til forhandlingerne på vegne af piloterne.

- Luftfartsbranchen er kompliceret, og derfor har vi brug for ekstra tid til at få driblet den i mål.

- Vi gør alt, hvad vi kan. Der er ikke noget, der er helt i mål, før bolden er over stregen.

- Vi er enige om de store ting, men ikke i mål. Vi vil gøre alt for, at vi får et gennembrud, sagde Keld Bækkelund Hansen til TV 2.

