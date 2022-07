SAS genoptager forhandlingerne med piloter klokken 10

Parterne i striden mellem SAS og selskabets piloter genoptager forhandlingerne klokken 10 fredag formiddag. Det skriver det norske nyhedsbureau NTB.

Man valgte at sætte forhandlingerne på pause klokken 01.00 natten til fredag, idet parterne fortsat ikke har fundet frem til en aftale.

Den norske mægler i konflikten, Mats Wilhelm Ruland, sagde i nat, at der fortsat er flere ubesvarede spørgsmål.

- Det er nogle meget komplicerede forhandlinger. Der er tre lande og fire forskellige fagforeninger, sagde han ifølge mediet VG.

- Det er svært at løse det her.

Samtidig understreger han, at det er altafgørende at nå frem til en løsning.

- Jeg har ikke før været med til forhandlinger, som har taget så lang tid som disse, lød det fra Mats Wilhelm Ruland natten til fredag.

Onsdag mødtes parterne for første gang, siden omkring 1000 SAS-piloter fra Danmark, Norge og Sverige gik i strejke mandag den 4. juli.

Siden har strejken kostet SAS op mod 90 millioner kroner dagligt. Det oplyste luftfartsselskabet i en pressemeddelelse torsdag.

Her kom det frem, at de samlede omkostninger for SAS indtil videre er på op mod 900 millioner kroner.

Torsdag var meldingen desuden, at 2550 flyvninger hidtil er blevet aflyst som en konsekvens af konflikten. Det har ifølge SAS ramt flere end 270.000 passagerer.

En del af baggrunden for konflikten er, at SAS under coronapandemien måtte opsige omkring halvdelen af piloterne. Der var dog en aftale om genansættelse, når der igen blev brug for dem.

Piloterne er nu blandt andet utilfredse med, at SAS ansætter nye piloter på overenskomster med andre vilkår i de to datterselskaber SAS Link og SAS Connect.