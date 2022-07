SAS og piloter i forhandlingsfinale mandag

Forhandlingerne mellem SAS og de strejkende piloter nærmer sig ifølge SAS' forhandlingsleder, Marianne Hernæs, en finale, der må ende med enten en aftale eller et sammenbrud.

Det siger hun til pressen på vej ind til forhandlingerne mandag. I weekenden forhandlede parterne i 33 timer, inden de søndag aften gik hjem uden et resultat.

Mandag er SAS og piloterne indstillet på, at forhandlingerne nærmer sig en konklusion.

- Vi er snart ved at være ved vejs ende. Det er vi, siger Marianne Hernæs ifølge det norske nyhedsbureau, NTB, på vej ind til forhandlingerne:

- Det begynder at blive uansvarligt at fortsætte. Det nærmer vi os i dag. Det er en meget, meget alvorlig situation. Vi har været i mægling i tre-fire uger og i konflikt i over to uger.

- Vi begynder at nærme os et tidspunkt, hvor jeg som forhandlingsleder må indse, at nu kommer vi ikke længere.

Ifølge det svenske nyhedsbureau TT tilføjede hun derefter:

- Så må man forstå, at slaget er tabt.

Også de danske piloters formand, Henrik Thyregod, gav udtryk for, at forhandlingerne om en aftale bliver nødt til at nå en ende snart.

- Det her er uværdigt, sagde han ifølge NTB.

Martin Lindgren, der er de svenske piloters repræsentant, siger ifølge TT, at der mandag er tale om sidste forhandlingsrunde.