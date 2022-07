SAS-piloter dropper aftale om at flyve chartergæster hjem.

Det skyldes, at SAS ikke har overholdt en ellers indgået aftale, siger Dansk Metal i en pressemeddelelse søndag.

Ifølge aftalen havde SAS fået dispensation til - midt i den aktuelle pilotstrejke - at gennemføre et begrænset antal flyvninger for at få chartergæster hjem fra ferie, hvis de ikke havde andre måder at komme hjem på.

Men ifølge Dansk Metal er der i løbet af weekenden blevet sat flyvninger op til populære feriemål som Rhodos, Kreta og Palma.

Her skulle der ifølge Dansk Metal være en stor mængde flytrafik - og dermed gode muligheder for at komme hjem for danske turister.

Dermed mener SAS Pilot Group (SPG), der repræsenterer piloterne, at SAS har brudt aftalen.

- Da SAS endnu en gang ikke håndterer aftalen i tråd med intentionen, ser SPG sig nødsaget til at afslutte dispensationen vedrørende charter efter sidste flyvning, i dag, d. 10 juli, fremgår det af pressemeddelelsen.

SPG hævder samtidig, at SAS ikke har forsøgt at omdisponere flyvekapacitet for at få chartergæsterne hjem. Noget, der ellers var intentionen i aftalen, men som SAS - ifølge SPG - har undladt at gøre af kommercielle hensyn.

Et andet brud på aftalen er ifølge SPG, at SAS skulle have indkaldt besætninger til flyvninger, inden der var indgået en aftale med SPG.

Baggrunden for konflikten mellem SAS og piloterne er, at SAS under coronapandemien måtte opsige omkring halvdelen af piloterne. Men med en aftale om genansættelse, når der igen var brug for dem.

Piloterne er nu utilfredse med, at SAS ansætter nye piloter på overenskomster med dårligere vilkår i de to datterselskaber SAS Link og SAS Connect.

Grunden til at SAS-fly stadig er at finde i luften - til trods for piloternes strejke - er, at flyvningerne sker igennem datterselskaberne.