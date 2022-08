SAS-piloter siger ja til ny overenskomst efter konflikt

93 procent af de danske piloter i SAS, der har skullet stemme om en ny overenskomst, har sagt ja til aftalen, som blandt andet betyder længere arbejdsdage og lavere løn.

Det oplyser Dansk Metal lørdag morgen. Piloterne kunne stemme ja eller nej til den nye overenskomst frem til midnat fredag aften.

Også piloterne i Sverige og Norge har sagt ja til aftalen.

Det var efter måneders tovtrækkeri, at SAS og de strejkende piloter i SAS Pilot Group endelig nåede til enighed om en overenskomst den 19. juli. Det var med til at afslutte to ugers strejke.