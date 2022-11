SAS-regnskab viser nyt stort milliardunderskud

Selv om SAS har mere end fordoblet sin omsætning det seneste regnskabsår, så er det ikke nok til at genere overskud på driften, tværtimod.

Luftfartsselskabet har onsdag aflagt regnskab for det forskudte regnskabsår 2021/22, og det viser et underskud på godt syv milliarder svenske kroner, svarende til 4,8 milliarder danske kroner.

Det seneste kvartal har godt nok været selskabets bedste målt på passagertal, siden coronapandemien ramte verden tilbage i foråret 2020.

Men flyene var alligevel kun fyldt 77 procent op, og kvartalet endte med et underskud på godt 1,2 milliarder svenske kroner, svarende til 843 millioner danske kroner.

Det er tolvte kvartal i træk, at SAS har underskud, og heller ikke næste år forventer selskabet at gå i plus.

Ledelsens forventning er, at omsætningen øges til 40 milliarder svenske kroner, mens underskuddet spås til at ende på mellem fire og fem millioner svenske kroner.

Udsigterne for vintersæsonen er dog positive med højere efterspørgsel på både ski- og solferier, og destinationer som Miami, Trysil, Innsbruck og Salzburg vil i den forbindelse blive tilføjet rutekortet.

SAS kæmper lige nu for at sikre den fremtidige drift. Det sker i regi af omstruktureringsplanen SAS Forward, som blandt andet indbefatter, at man skal finde årlige besparelser for 7,5 milliarder svenske kroner.

En del af arbejdet er allerede gjort med den overenskomst, som efter en strejke blev indgået med piloterne i juli måned, ligesom nye leasingaftaler også har lettet presset på udgiftssiden.

Derudover skal man have fundet nye investorer. Den danske stat har meddelt, at man er villig til at bidrage med ny kapital til selskabet, som regner med at skulle bruge mindst 9,5 milliarder nye svenske kroner udefra.

Den norske og den svenske stat, som er medejere i dag, har dog smækket kassen i.