SAS-strejke rammer 30.000 - om dagen

En strejke blandt piloterne i SAS rammer på det værst tænkelige tidspunkt - lige midt i sommerferien.

Det betyder, at strejken påvirker omkring 30.000 rejsende om dagen, oplyser SAS, som må aflyse omkring halvdelen af de daglige flyvninger, så længe strejken står på.

- Vi beklager dybt, at vores kunder påvirkes af denne strejke, som medfører forsinkelser og aflyste fly, siger topchef i SAS Anko van der Werff i en pressemeddelelse.

- Vi ved, at alle vores passagerer har længtes efter deres sommerferie og har bestilt rejser til dem selv og deres kære. SAS-medarbejdere arbejder hårdt for at hjælpe vores kunder, som er ramt af denne ulykkelige situation.

Både passagerer, som selv har købt deres flybillet og passagerer med billet til en charterrejse med SAS igennem et rejsebureau, bliver påvirket af strejken.

Hos Apollo, som er en af SAS' helt store charterkunder, arbejder man på at finde alternativer til de rejsende, og man har rigtig travlt med at svare på opkald fra kunder, som er bekymrede for deres rejse.

Omkring 40 procent af Apollos rejser hen over sommeren er med SAS-fly, fortæller salgsdirektør i Apollo Glenn Bisgaard.

Den første af selskabets afgange med SAS er blevet aflyst. Flyet skulle have fragtet 145 gæster fra København til den græske ferieø Korfu mandag klokken 14. Men de måtte altså slukørede tage hjem igen.

- Det er hamrende ærgerligt, siger Glenn Bisgaard.

Nu arbejder Apollo på at finde en alternativ afgang til de omkring 145 gæster, der skulle være fløjet fra Korfu tilbage til København mandag aften.

Den næste afgang, der kan blive påvirket, er på fredag. I weekenden er der flere afgange, der kan blive påvirket.

- Det er en udfordrende situation at stå i. I en strejkesituation ved man ikke, hvor lang tid det tager. Derfor ser vi hele tiden om, vi kan få erstatningsfly 72 timer frem.

- Men situationen er svær, fordi der er knappe ressourcer inden for luftfarten netop nu, siger Glenn Bisgaard, der fortæller, at kunderne bliver tilbudt et gavekort eller pengene tilbage, hvis de ikke kan komme med en alternativ afgang.

Hos selskabet TUI har man ikke chartret fly hos SAS, men har omkring 800 gæster, som er booket på rutefly med SAS sommeren over. Også her arbejdes der intenst på alternativer.

- Vi var jo forberedt på, at det kunne ende med strejke, siger Mikkel Hansen, kommunikationschef i TUI Danmark.

Hos Spies oplyser pressetjenesten, at selskabet har meget få charterrejser med SAS-fly.

Dog er der to afgange fredag og lørdag, og Spies håber at finde en løsning på det inden da. Det oplyses desuden, at berørte rejsende får en sms direkte fra Spies.