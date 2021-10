SAS truet på livet

Der skal ske store ændringer hos SAS, hvis flyselskabet skal overleve.

Sådan lyder konklusionen fra SAS' nye topchef, Anko van der Werff, der efter tre måneder i spidsen endelig har fået overblik over problemerne.

Og der nok at tage fat på, fortæller koncernchefen i et interview med Finans.

- SAS kæmper for at overleve. Når jeg ser på, hvordan markedet er nu, hvordan vores kunder ændrer sig, og størrelsen af vores gæld, står det fuldstændig klart, at vi er nødt til at gøre tingene markant anderledes. Det er en kamp for at ændre SAS, så vi har en fremtid, siger Anko van der Werff.

Dermed lægger topchefen ikke skjul på, at SAS nu er i en situation, hvor de er truet på livet.

I frit fald

Interviewet ser også ud til at have skræmt investorerne. I skrivende stund er SAS-aktien faldet med 9,52 procent mandag, hvilket sender kursen ned på 1,64 svenske kroner.

Ifølge Anko van der Werff er det flere ting, der presser flyselskabet.

For det første har SAS lidt store tab som konsekvens af coronakrisen og den stilstand i branchen, som krisen medførte.

Desuden forventes det, at erhvervslivet vil rejse mindre i fremtiden. Det rammer SAS hårdere end konkurrenterne, da flyselskabet har flere erhvervskunder.

Derudover har SAS været nødt til at optage lån på 27 milliarder svenske kroner, hvilket vil kunne mærkes mange år frem.

Sidst, men ikke mindst har SAS dyrere overenskomster sammenlignet med konkurrentern. Derfor har topchefen inviteret fagforeningerne til forhandlinger for at sikre større fleksibilitet og effektivisering. Forhandlingerne sker i kølvandet på, at piloter og kabinepersonale har demonstreret mod SAS's nye produktionsplatforme, der har billigere overenskomster.

Anko van der Werff har understreget, at de nye platforme - og de billigere overenskomster - er en nødvendighed. Tidsfristen for de nye forhandlinger er tre måneder.