SAS vil skære milliarder

Der skal skæres flere milliarder kroner af de årlige omkostninger i SAS.

Det oplyser det skandinaviske flyselskab i forbindelse med regnskabet for første kvartal, der er offentliggjort tirsdag.

Planen er, at SAS vil reducere sine årlige omkostninger med cirka 5,2 milliarder kroner.

Til sammenligning havde SAS i seneste fulde regnskabsår samlede driftsudgifter for cirka 13,6 milliarder kroner.

De færre udgifter skal blandt andet hentes ved ændringer i flåden, flyruterne og de produkter, der tilbydes kunderne, fortæller SAS.

Selskabet fortæller også, at der som led i planen vil ske ændringer i de aftaler, som SAS indgår med medarbejderne.

SAS står over for at skulle forhandle nye overenskomster med en del ansatte.

Planen om færre omkostninger kommer efter et kvartal, hvor SAS har tabt cirka 1,7 milliarder kroner. Kvartalet dækker perioden november 2021 til januar 2022 og defineres som SAS' første kvartal.

I det seneste fulde regnskabsår tabte SAS cirka 4,8 milliarder kroner. Året før det tabte selskabet rekordhøje 6,8 milliarder kroner.