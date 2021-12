Selskab flytter havn: Varsler 100 fyringer

Når rederiet Royal Arctic Line flytter havn fra Aalborg til Aarhus, kan omtrent 100 medarbejdere i den nordjyske by få en fyreseddel i hånden.

Det varsler rederiet, der sejler gods mellem Danmark og Grønland, i en pressemeddelelse.

De cirka 100 medarbejdere skal findes på terminalen, i pakhuset og på værkstedet, mens cirka 40 medarbejdere i kontorstillinger kan få lov at forblive ansat.

I respekt

Ifølge selskabets administrerende direktør varsler selskabet fyringerne forud for forhandlingerne i januar 'i respekt' for medarbejderne.

'Det er altid beklageligt når større forandringer rammer vores medarbejdere. Vi har valgt at informere om de påtænkte handlinger så tidligt som muligt. Dette i respekt for den usikkerhed som basishavnsaftalens udløb naturligt vil medføre,' siger Verner Hammeken i pressemeddelelsen.

'På den måde mener vi, at vi skaber de bedste betingelser for medarbejderne at kunne forberede sig til de forhandlinger vi påtænker at invitere til i starten af januar 2022,' siger han videre.

Flytter til Aarhus

Fyringerne kommer i forbindelse med, at selskabets basishavnsaftale med havnen i Aalborg udløber næste år.

Derefter skal godset sejles til og fra havnen i Aarhus i stedet.

Selskabet har ellers ligget i havn i Aalborg siden 1972, står der i meddelelsen.