Selskab politianmeldt for corona-'vidundermiddel'

Forbrugerombudsmanden har vurderet, at selskabets dokumentation for produktets effekter ikke er tilstrækkelig

Det væltede frem med nye dimsedutter fra virksomheder og opfindere, da coronavirussen gjorde sit indtog i Danmark.

Nu har Forbrugerombudsmanden besluttet at politianmelde et selskab for vildledende markedsføring af en af disse dimsedutter.

Selskabet er AIR-TECH.dk ApS, og dimsen er luftrenseren MAC500s, som selskabet annoncerede kunne begrænse coronasmitte som et vaskeægte vidundermiddel.

Forbrugerombudsmanden har anmeldt selskabet for overtrædelse af markedsføringsloven, lyder det i en pressemeddelelse.

Googler man produktet, dukker det stadig op med sloganet 'Luftrenseren der lyder for god til at være sand.'

Bragt i Politiken

Reklamen for luftrenseren fandt vej til dagbladet Politiken, der trykte en annonce for luftrenseren i annoncetillægget 'Sundhed og Helse' allerede i marts 2020 og altså kort tid efter, at coronaen brød ud.

'Dansk producent fjerner coronavirus fra luft og overflader' og 'STOP COVID-19 from SPREADING – effective infection rate reduction,' lød det i annoncen, skriver Forbrugerombudsmanden.

Selskabet har desuden markedsført produktet på sin Facebook- og hjemmeside.

Har modtaget klager

Det er på baggrund af flere klager, at Forbrugerombudsmanden har taget sagen om AIR-TECH.dk ApS og luftrenseren op.

Forbrugerombudsmanden, der er en uafhængig myndighed under Erhvervsministeriet, som fører tilsyn med erhvervslivet, har i den forbindelse bedt AIR-TECH.dk ApS om at dokumentere påstandene om luftrenserens corona-afskrækkende effekter.

Forbrugerombudsmanden har sammen med Miljøstyrelsen vurderet den 'omfattende dokumentation,' der blev sendt.

Den vurderes ikke at være tilstrækkelig til at underbygge påstandene og markedsføringen af produktet.

'Forbrugerne skal kunne stole på de udsagn om produkters egenskaber, de møder i reklamer. Virksomhederne må ikke overdrive. Gør de det, vildleder de forbrugerne, og det er strafbart,' siger forbrugerombudsmand Christina Toftegaard Nielsen i pressemeddelelsen.