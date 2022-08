Selskaber fanget i Rusland: - Absurd

Selvom flere store danske selskaber ønsker at sælge sine aktiver og forlade Rusland, tør de ikke af frygt for at bryde EU's sanktioner.

Det skriver Børsen.

Hos interesseorganisationen Dansk Industri er man i kontakt med flere danske virksomheder om frygten for at bryde sanktionerne.

- Det er en absurd situation, fordi der er massivt pres på at forlade Rusland, så vi kan ramme landet hårdt økonomisk. Nu stiller juraen sig i vejen for det, man kan kalde sund fornuft.

- Vi skal jo sikre, at de virksomheder, der gerne vil sælge deres datterselskaber derovre, gør det fuldstændig lovligt, og det kan vi ikke, når der er juridisk tvivl om det, siger Peter Thagesen, der er underdirektør i Dansk Industri med ansvar for global handel.

Møbler og brødristere

Problemerne for virksomhederne er ifølge Børsen særligt sanktionernes artikel 3k og 3h.

Heri fremgår det, at det er i strid med sanktionerne 'direkte eller indirekte at sælge, levere, overføre eller eksportere' en lang række af varer og produkter til Rusland. Blandt andet, hvis det kan bidrage til 'at styrke Ruslands industrielle kapacitet.'

På listen over de omfattede 'produkter' findes blandt meget andet ting som træmøbler, der bruges på kontorer, samt brødristere og brandalarmer.

Vil være ulovligt

Og her tolker flere jurister altså, at man ved for eksempel at sælge fabrikker med produktionsudstyr, men også bygninger med kontorer og så videre vil være i strid med sanktionerne.

Den vurdering har malerkoncernen Flügger blandt andet fået, og det har bremset salgsprocessen.

'Både vores eksterne advokater og Erhvervsstyrelsen bekræftede, at det ifølge deres opfattelse vil være en overtrædelse af EU’s sanktioner, hvis vi frasælger vores selskaber i Rusland,' lyder det fra Torben Dehlholm, chefadvokat i Flügger.

Erhvervsminister Simon Kollerup (S) skriver til Børsen, at staten er i tæt dialog med EU-kommissionen og andre lande om situationen.

