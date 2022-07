Shinzo Abes formodede drabsmand tog hævn mod bevægelse

I efterforskningen af drabet på Japans tidligere premierminister Shinzo Abe har japansk politi rettet søgelyset på Moon-bevægelsen, der på engelsk er kendt som The Unification Church.

Det skyldes, at den formodede gerningsmands mor var medlem af den verdensomspændende nyreligiøse bevægelse.

Den 41-årige Tetsuya Yamagami, der er sigtet for drabet, har fortalt politiet, at han gik efter Abe, fordi han mener, at politikeren havde forbindelser til en organisation, som hans mor skulle have givet store donationer til.

Lokale medier har i flere dage rapporteret, at det drejer sig om en religiøs organisation, men dens navn er først offentliggjort mandag.

Tomihiro Tanaka, præsident for den japanske gren af Moon-bevægelsen, har ved et pressemøde sagt til journalister, at Yamagamis mor var medlem af kirken.

Tanaka afviste at kommentere hendes donationer til bevægelsen. Han henviste til, at politiet var ved at efterforske det.

Ifølge den japanske avis Yomiuri er Yamagamis familie havnet i finansielle problemer på grund af morens donationer til gruppen.

Den sigtede besøgte ifølge lokale medier den vestlige region Okayama allerede torsdag for at dræbe Abe ved et politisk møde. Han opgav dog, fordi alle deltagere skulle lade sig registrere med navn og adresse.

I stedet vendte han tilbage dagen efter, da Abe førte kampagne op til søndagens valg i Nara-regionen. Det lokale politi har erkendt, at der var problemer med sikkerheden.

Angrebet, der blev optaget på video, har rystet og chokeret Japan, hvor skyderier og skuddrab forekommer meget sjældent.

Yamagami mente, at Abe havde promoveret den religiøse bevægelse, som hans mor havde givet 'en meget stor donation', skriver det japanske nyhedsbureau Kyodo.

Yamagami har fortalt politiet, at hans mor gik fallit på grund af donationen, skriver flere aviser, deriblandt Yomiuri.

Det internationale nyhedsbureau Reuters har ikke kunnet fastslå, hvorvidt moren også støttede andre religiøse bevægelser.

Hverken Abe eller den sigtede var medlemmer af Moon-bevægelsen, oplyser Tanaka. Abe var helle ikke rådgiver for bevægelsen, siger han.