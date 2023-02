Simcorp fyrer 120 ansatte - forventer overskudsrekord i 2023

Simcorp fyrer omtrent 120 medarbejdere i første kvartal af 2023.

Det oplyser det danske selskab i sin årsrapport, der onsdag er blevet offentliggjort.

Med fyringerne vil selskabet spare omkring 25 millioner euro i 2023 samt mindst 35 millioner euro årligt fra 2024.

Det svarer til henholdsvis 186 millioner kroner og 260 millioner kroner.

- Omkostningseffektivitet er nødvendigt for at leve op til Simcorps potentiale, men vi er kede af at sige farvel til mere end 100 medarbejdere, siger administrerende direktør Christian Kromann i regnskabet.

Sparerunden forventes at koste virksomheden op mod 20 millioner euro i 2023 til blandt andet fratrædelsespakker.

Simcorp leverer finansielle it-løsninger og ekspertise til kapitalforvaltere i hele verden.

Selskabet har hovedkvarter i København og har ifølge sit regnskab 2245 ansatte.

Annonce:

Fyringerne kommer trods et overskud før skat på 128 millioner euro i 2022. Det svarer til næsten en milliard kroner.

Det er en lille tilbagegang sammenlignet med 2021, hvor resultatet før skat lød på 137 millioner euro.

Selskabet blev stiftet i 1971 og har mere end 20 kontorer verden over.

Omsætningen voksede i 2022 til 561 millioner euro fra 496 millioner euro i 2021.

Christian Kromann siger yderligere i regnskabet, at Simcorp forventer at vokse med tocifrede vækstrater og nå en rekordstor overskudsgrad på over 28 procent i midten af det indeværende regnskabsår.

Overskudsgraden beskriver, hvor stor en del af omsætningen en virksomhed har tilbage, når driftsomkostningerne er betalt.

Overskudsgraden lød på 22,4 procent i 2022.

Det seneste år er Simcorps aktie faldet med omkring 17 procent til en pris på cirka 500 kroner.

Selskabet har i 2022 støttet sine ukrainske medarbejdere og deres familier med et beløb på samlet 9,9 millioner euro.