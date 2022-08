Situationen på Europas største atomkraftværk er skrøbelig

Situationen på Europas største atomkraftværk i Ukraine vækker bekymring.

Chefen for Det Internationale Atomenergiagentur (IAEA), Rafael Grossi, beskriver situationen som omskiftelig og skrøbelig.

Det skriver nyhedsbureauet dpa.

- Alle sikkerhedsprincipper er blevet brudt på den ene eller anden måde. Og vi kan ikke tillade, at det fortsætter, sagde han på et pressemøde sent tirsdag aften under en konference i New York ifølge nyhedsbureauet AFP.

Atomkraftværket i den ukrainske provins Zaporizjzja har været under russisk kontrol siden marts som følge af den russiske invasion af Ukraine.

Da konferencen i New York begyndte mandag, sagde atomchefen, at situationen på atomkraftværket bliver farligere dag for dag.

Der er ifølge Grossi akut behov for, at atomkraftværket bliver inspiceret af atomagenturet. Men det er svært at få til at ske, forklarer han.

Atomagenturet skal have tilladelse fra Ukraine til det, ligesom at FN også skal nikke ja. Derudover skal atomagenturet også indgå en aftale med Rusland om at få adgang.

Ifølge Grossi har man i ugevis forsøgt at få adgang til atomkraftværket. Men Ukraine har hidtil afvist det. Ifølge Ukraine vil det legitimere Ruslands belejring af området.

- At komme dertil er en meget kompleks ting, fordi det kræver forståelse og samarbejde med en række aktører.

- Jeg forsøger at få stablet en mission på benene, der kan tage dertil, så hurtigt jeg kan, siger han ifølge AFP.

Driften på atomkraftværket er fortsat, selv om Rusland indtog det i marts. Ukrainsk personale har stået for driften, som er blevet overvåget af russiske atomeksperter.

Mandag anklagede USA's udenrigsminister, Antony Blinken, Rusland for at bruge atomkraftværket som en militærbase, fordi russerne ved, at Ukraine ikke tør at angribe tilbage af frygt for en atomkatastrofe.