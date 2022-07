Skæbnedag for aktiemarkedet

I disse dage fremlægger flere af verdens største selskaber deres halvårsregnskab.

I en tid præget af store dyk på aktiemarkederne og en enorm usikkerhed for investorerne kan det give en indikation af, hvordan aktiemarkedet vil arte sig den kommende tid.

Spændingen er stor hos investeringsøkonom ved Nordnet Per Hansen.

Microsoft og Alphabet (firmaet bag Google red.) offentliggjorde deres regnskaber i aftes, efter at den amerikanske børs var lukket.

- De var begge en smule under det forventede i omsætning. Men begge aktier oplevede en stigning på det amerikanske eftermarked, siger Per Hansen.

Dårligt, men bedre end forventet

Forklaringen herpå finder vi ifølge Per Hansen i den økonomiske udvikling i de seneste par måneder.

- Det er helt essientielt, at man forstår, at aktiemarkedet altid er 3-4 måneder foran de økonomiske realiteter.

Annonce:

Her har formodningen nemlig været, at de store selskaber havde klaret sig endnu dårligere, end det var tilfældet.

- Det er lidt ligesom at skulle spille mod FC Barcelona, og du taber 16-0. Det er selvfølgelig dårligt, men du havde regnet med at tabe 32-0, så det er bedre end forventet, siger Per Hansen.

I aften fremlægger blandt andre Meta (Facebook red.) og Apple deres halvårsregnskaber, mens eksempelvis Mærsk og Pfizer følger efter i den kommende uge.

Kommende rentestigning

Halvårsregnskaberne er ikke det eneste, der vil kunne påvirke aktiemarkedet i en markant retning.

Senere i dag forventes det således, at den amerikanske centralbank vil hæve renten.

- Jeg tror, de kommer til at hæve den med 0,5, men jeg kan selvfølgelig tage fejl. De vil kontrollere inflationen, siger Per Hansen.

Selvom centralbankerne løbende har hævet indskudsbevisrenten i løbet af 2022, så har renten på flere forskellige lån ikke fulgt samme vej.

Annonce:

- Alle andre renter bliver bestemt af investorerne. Selvom man løbende har hævet renten fra den amerikanske centralbank, så er blandt andet den 10-årige rente faktisk faldet de seneste par måneder, siger Per Hansen.

Derfor er det heller ikke givet, at en rentestigning vil føre til et fald på aktiemarkedet, mener Per Hansen.