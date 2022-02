Skandalefirma meldt til bagmandspolitiet

Det startede som en kæmpe succes. Men siden er skeletterne væltet ud af firmaet ACT.Global, der nu er blevet meldt til bagmandspolitiet (Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet) af Erhvervsstyrelsen.

Det skriver Berlingske, der har oplysningerne fra kilder tæt på sagen. Hverken Erhvervsstyrelsen, der har gransket firmaet, eller politiet ønsker at bekræfte oplysningerne.

'Vi kan hverken be- eller afkræfte, at vi har modtaget en anmeldelse. Derfor kan vi heller ikke fortælle, om vi efterforsker sagen,' lyder det korte svar fra Morten Olesen fra anklagemyndighedens presseafdeling til mediet.

Ekstra Bladet dækkede i en lang række artikler i 2020 og 2021, hvordan firmaet blev ledet af Carsten Jensen, der bag sig havde en række konkurser.

Prominente investorer

Det kom også frem i Ekstra Bladet, at selskabet havde bogført en omsætning på 237 millioner kroner, men at der reelt kun var kommet knap 6 millioner i kassen. Selskabets store millionudsigter havde ellers sikret firmaet en lang række prominente investorer.

Det gælder blandt andre andre de tidligere fodboldlandsholdsspillere Bjarne Goldbæk, Henrik 'Store' Larsen og Jakob Friis-Hansen og stifter af Lagkagehuset Ole Kristoffersen, barkonge Adam Falbert og mange flere.

Til sidst konkluderede Erhvervsstyrelsen, at selskabets regnskab var groft pustet op med ugyldige millionkontrakter.

Artiklen fortsætter under videoen ...

Ekstra Bladet konfronterede Carsten Jensen efter ACT-Global gik konkurs.

Konkurs

I efteråret 2020 blev selskabet så erklæret konkurs, efter at det leverede et underskud på hele 120 millioner kroner, og på et møde i Sø- og Handelsretten blev det sammen med kreditorerne besluttet, at selskabet skulle tages under konkurs.

Det var det store underskud, der i begyndelsen af 2020 fik Erhvervsstyrelsen til at indlede undersøgelserne af selskabet.

Også selskabets direktør, Carsten Jensen, blev erklæret personligt konkurs, kunne Ekstra Bladet fortælle, og det blev bekræftet af advokaten Per Hald, der blev indsat som kurator.

- Han er blevet taget under konkurs på begæring fra flere folk, som han skylder penge. Der er krav for et tocifret millionbeløb. Carsten Jensen protesterede ikke, men har erkendt, at han ikke kan betale, sagde advokaten dengang.