Skatte-ekspert: Dette fradrag må du IKKE glemme

Særligt ét fradrag er vigtigt at være opmærksom på, når du retter i din årsopgørelse i år

Er du en af de mange danskere, der kører til og fra arbejde?

I så fald skal du være opmærksom på, om netop kørselsfradraget stemmer, når du logger ind og tjekker din årsopgørelse for 2021. Sådan lyder det fra Aske Buemann, CEO og medstifter af skatte-platformen TaxHelper.

- Sidste år var antallet af danskere, der fik skattesmæk, på det højeste niveau i ti år. Jeg tror, at den tendens kan fortsætte i år, og at mange vil blive mødt af røde tal, siger Aske Buemann.

- Derfor er det særligt vigtigt, at man får kigget på nogle af de fradrag, som kan være påvirket af coronakrisen igen i år. Og her er kørselsfradraget klart allervigtigst, fortsætter han.

Corona påvirker

Ifølge skatteeksperten har 1,2 millioner danskere kørselsfradrag. Men i modsætning til tidligere bliver det - ligesom sidste år - ikke overført automatisk fra forskudsopgørelsen.

Det er en ændring, Skattestyrelsen har indført, fordi mange har arbejdet hjemme under coronakrisen.

- Det vil sige, at man kan have skrevet fradraget ind i sin forskudopgørelse, men gør man det ikke igen i årsopgørelsen, får man det ikke. Man skal altså selv gå ind manuelt og overføre det, siger Aske Buemann.

Aske Buemann, CEO og medstifter af skatte-platformen Tax Helper. Pressefoto

Ifølge en rundspørge foretaget af Tax Helper er 40 procent af danskerne ikke klar over, at kørselsfradraget ikke bliver overført automatisk i år.

Der kan ellers være rigtig mange penge at hente, hvis man husker det, fortæller Aske Buemann.

- Det kan være rigtig store beløb. Vi har eksempler med personer, som havde helt op til knapt 50.000 kroner i kørselsfradrag. Det ville svare til cirka 20.000 i kroner og øre på kontoen, siger han.

Generelt er det en rigtig god idé at være meget opmærksom på sine fradrag - også de mere ukendte.

