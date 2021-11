Skattestyrelsen får lov at tjekke visse overførsler i MobilePay

Skattestyrelsen har fået grønt lys af Skatterådet til at indhente oplysninger om overførsler hos MobilePay-brugere, hvor der kan være mistanke om, at virksomheder fører sorte penge uden om regnskaberne.

Det oplyser Skattestyrelsen i en pressemeddelelse.

Styrelsen oplyser i pressemeddelelsen ikke, at der er tale om MobilePay, men MobilePay bekræfter, at det er betalingstjenesten, der er omfattet.

Konkret vil der være tale om private MobilePay-brugere, som har modtaget mere end 100.000 kroner på et år.

Hos Skattestyrelsen oplyser underdirektør Preben Buchholtz, at man vil bruge tilladelsen til at tjekke, om der er virksomheder, som ikke betaler skat og moms.

- Vi har set eksempler på, at virksomheder sørger for, at en anden modtager pengeoverførsler end virksomheden selv, for at køre deres indtægter uden om regnskabet og dermed også uden at afregne skat og moms.

- Det er sort økonomi, og det er konkurrenceforvridende over for de virksomheder, der følger reglerne. Og det er derfor, vi har fokus på området, siger Preben Buchholtz i pressemeddelelsen.

Det er tredje gang, at Skattestyrelsen har fået tilladelsen. Den gælder i denne omgang for hele 2020 og frem til oktober 2021.

Hos MobilePay understreger presseansvarlig Peter Kjærgaard, at skattemyndighederne kun får de oplysninger, de beder om.

- MobilePay behandler altid data og transaktioner fra vores brugere anonymt. Vi udleverer kun de data, vi bliver pålagt til at udlevere.

- For os er det vigtigt, at der kun bliver taget fat i de brugere, hvor der er et transaktionsmønster, som tyder på, at MobilePay bliver brugt til erhvervsvirksomhed.

- Helt almindelige brugere af MobilePay vil ikke blive kontaktet af Skattestyrelsen, og vi udleverer ikke deres data, siger Peter Kjærgaard.

Han understreger, at MobilePay selv har løbende kontroller af brugere med høje overførsler, og at selskabet selv har en klar interesse i, at virksomheder kun bruger MobilePay via en erhvervskonto.

Det skyldes, at MobilePay ikke tjener penge, når private MobilePay-konti overfører penge mellem hinanden.