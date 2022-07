Skib knækket i to under tyfon: Håbet svinder for besætning

Der er kun et 'meget spinkelt' håb om at finde 27 besætningsmedlemmer, der befandt sig på et skib under en tropisk storm nær Hongkong.

Det oplyser Government Flying Service, der står for luftpatruljering og redningsoperationer omkring Hongkong, søndag.

Skibet brækkede under de seneste dages voldsomme vejr i Det Sydkinesiske Hav over i to dele.

Lørdag blev tre besætningsmedlemmer reddet fra skibet.

Men der befandt sig i alt 30 på skibet, og flere af de resterende besætningsmedlemmer befinder sig formentlig ikke længere på fartøjet, har overlevende fortalt myndighederne.

I området omkring skibet blev der registreret meget høje vindhastigheder og bølger på op til ti meter. Det oplyste myndighederne lørdag ifølge AFP.

En video delt af Government Flying Service på sociale medier illustrerer den desperate situation. Her ses fra luften, hvordan et besætningsmedlem bliver løftet op i en helikopter med et tov, mens skibet er ved at synke.

Søndag fortsætter operationen med et udvidet søgeområde.

Hongkong har sendt i alt ni fly til at stå for rednings- og bjærgningsoperationen sammen med styrker fra Kina.

Hongkongs beredskab fik besked om skibets store problemer natten til lørdag dansk tid svarende til 07.25 lokal tid.

Fartøjet befandt sig omkring 300 kilometer sydvest for Hongkong, da det fik 'markante skader og gik i to stykker'. Det oplyste redningsmyndigheden lørdag.

I selve Hongkong medførte stormen, som hedder Chaba, kraftig regn og stærke vinde.

Det resulterede i lukkede butikker og begrænsninger af offentlig transport.

Også markeringen af 25-året for overdragelsen af Hongkong til Kina har været påvirket af stormen.

Myndighederne i Hongkong udstedte således tyfonvarsel torsdag, netop som Kinas præsident, Xi Jinping, var ankommet.

Hongkong blev under en aftale fra 1997 med Storbritannien overdraget til Kina. Det skete, under den betingelse at Hongkong blev oprettet som en særlig region. Aftalen lød på delvist selvstyre efter devisen 'ét land - to systemer'. Den løber frem til 2047.

Kina beskyldes dog for i stigende grad at stramme grebet om Hongkong. Det er blandt andet sket med en særdeles hård fremfærd mod prodemokratiske protester.