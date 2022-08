Skib med korn fra Ukraine er forsvundet

Lokationen for det første ukrainske skib med korn, der har forladt landet siden den russiske invasion, er i øjeblikket ukendt.

Det oplyser den ukrainske ambassade i Libanon mandag til nyhedsbureauet AP.

Skibet, 'Razoni', er lastet med majs og skulle til Libanon, men køberen afviste at modtage lasten, fordi det kom meget senere end aftalt.

Siden er lasten blevet solgt og købt flere gange.

De seneste tre dage har skibets sporingsenhed ikke været tændt. Skibets sidste kendte lokation er ud for kysten af Cypern.

26.000 ton majs

'Razoni', der forlod havnen i Odesa 1. august, sejler under sierraleonsk flag og er lastet med 26.000 ton majs, der skal bruges til hønsefoder.

Skibet lagde til i havnen i Mersin i Tyrkiet 11. august, og da det sejlede afsted igen, var det ifølge nyhedsbureauet Reuters uden at have tændt for dets sporingsenhed.

Annonce:

Reuters skrev søndag, at skibet ifølge to kilder i shippingbranchen er på vej mod den syriske havn Tartous.

Ukraine har tidligere beskyldt Syrien for at importere mindst 150.000 ton korn, som Ukraine mener var plyndret fra lagre efter Ruslands invasion. Rusland har afvist, at det har stjålet korn.

I juni stoppede Ukraine sine diplomatiske forbindelser til Syrien, fordi Syrien anerkendte de to regioner Luhansk og Donetsks uafhængighed.

Syrien er underlagt vestlige sanktioner på grund af konflikten i landet, der har kostet hundredtusindvis af menneskeliv.

Ukraines transportministerium udtaler igennem den ukrainske ambassade i Libanon, at hverken skibet eller dets last er Ukraines ansvar, når skibet har forladt en ukrainsk havn.

- Vores opgave har været at genåbne havne til transport af korn, og det er blevet gjort, lyder det i udtalelsen, hvor det også gøres klart, at ministeriet ikke har information om, hvor skibet befinder sig.

Annonce:

Ifølge AP har 16 skibe med mere end i alt 450.000 ton korn forladt Ukraine, siden en aftale, der sikrede, at skibe kunne forlade ukrainske havne, blev indgået 22. juli.