Skrækdato nærmer sig

Uroen ulmer på det amerikanske marked, og mange frygter i øjeblikket for, at loftet for USA's statsgæld ikke hæves i tide.

Og det vil resultere i en voldsom krise, skriver mediet Finans, der har talt med en række danske chefstrateger.

Gældsloftet har skabt uro i tide og utide, men denne gang ser det ud til at blive mere dramatisk, end vi har været vant til. Derfor er investorerne ekstra bekymrede, siger Josephine Cetti, der er chefstrateg i Nordea, til Finans.

Afværges gældskrisen i USA ikke, kan det få vidtgående konsekvenser.

Det konkluderede Det Hvide Hus' råd af økonomiske rådgivere i en analyse i sidste uge.

Landets finansminister, Janet Yellen, varslede samtidig, at statskassen risikerer at blive smækket i 1. juli, hvis ikke der findes en løsning, og det kan koste millioner af jobs i USA.

I yderste konsekvens risikerer USA at ende i en statsbankerot, og politiske interesser fra henholdsvis Demokraterne og Republikanerne kan ende med at en løsning bliver syltet.

Henrik Henriksen, der er chefstrateg i Petersen & Partners, tror dog ikke, at USA ender i en reel gældskrise.

Han vurderer over for Finans, at han tror på, at USA finder en løsning.