Skruer ned for gassen: Kold vinter bliver meget alvorlig

Europa bliver fortsat mere og mere presset i forhold til forsyningen af naturgas.

Den seneste uges tid har russerne sænket leverancen af naturgas til Tyskland med omkring en tredjedel, og den voldsomme reduktion af mængderne til EU fik mandag Energistyrelsen til at advare om, at en mulig forsyningskrise er under opsejling.

Den reducerede mængde gas fra russerne stik imod de indgåede kontrakter er alvorlige og kan få voldsomme konsekvenser til vinter, vurderer analytiker.

- Temperaturerne den kommende vinter bliver afgørende. Får vi en kold vinter, bliver situationen meget, meget alvorlig, tror jeg. Så tror jeg, vi vil se, at virksomheder rundt om i Europa bliver nødt til at lukke ned for produktionen, siger Kristian Rune Poulsen, energianalytiker ved Green Power Denmark, tidligere Dansk Energi.

Særligt Tyskland og Italien er afhængige af naturgas til både private hjem og virksomheder. Og for at kunne have naturgas nok til opvarmning af private husholdninger vil det blive nødvendigt at lukke virksomheders produktion ned, såfremt vinteren bliver kold.

Hvis virksomheder bliver nødt til at lukke produktion ned, vurderer adskillige økonomer, at det vil kaste Europa ud i en økonomisk krise.

En øget knaphed på varer kan måske samtidig presse yderligere den i forvejen ekstremt høje inflation, ligesom naturgaspriserne naturligt vil forblive med at være ekstremt høje.

De virksomheder, der kan, vil formentlig også forsøge at skifte væk fra naturgas og i stedet bruge olie som energikilde, hvilket selvsagt også vil kunne øge efterspørgslen på det sorte guld og drive priserne yderligere i vejret.

Men selv hvis russerne lukker helt for gassen til Europa, vil det ikke føre til, at europæere skal fryse i stuerne, forsikrer Kristian Rune Poulsen om. Dertil får vi tilstrækkelig gas fra andre kilder.

Men det vil selvsagt betyde, at endnu flere virksomheder vil blive tvunget til at lukke ned.

Rusland hævder, at den reducerede mængde gas via rørledningen Nord Stream 1, der går til Tyskland, skyldes vedligeholdelsesproblemer, fordi de ikke kan modtage nødvendige reservedele fra selskabet Siemens. Men den forklaring giver hverken Tyskland eller Kristian Rune Poulsen meget for.

- Tyskerne har gjort rigtig meget for, at vi ikke skulle begrænse gasforsyningen fra Rusland. Og Siemens er et tysk selskab. Så jeg vil nok sætte mine penge på, at det er tyskerne, der taler sandt, frem for russerne, siger han.

At Rusland har skåret en tredjedel af gasforsyningen væk svarer til den mængde, som EU-landene har forpligtet sig til at skære væk til nytår. At vi allerede nu står og mangler en tredjedel af den russiske gas, begrænser vores mulighed for at få fyldt naturgaslagrene op i Europa.

Kan lykkes

Alligevel tror energianalytikeren på, at EU's plan kan lykkes, og at vi står i en bedre situation til næste vinter end den kommende.

- Jo længere tid vi får til at omstille os, des bedre. Det er klart, at det tager tid at bygge ny grøn energi, men næste vinter vil vi for eksempel have flere varmepumper i virksomheder og husstande, der bygges flere skibe til at transportere flydende naturgas til Europa og så videre, siger han.

I Energistyrelsen er der allerede udfærdiget en liste over selskaber, der i forbindelse med en manglende forsyning af naturgas ikke vil kunne regne med at kunne få gas.

