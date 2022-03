Slår fast: Kæmpebøde til SAS

Luftfartsselskabet SAS slipper ikke for en bøde på godt en halv milliard kroner.

Det fastslår EU-Domstolen onsdag.

Sagen handler om en bøde, som EU-Kommissionen i 2010 gav til SAS og flere andre flyselskaber for at have handlet i strid med konkurrenceregler. Bøden blev givet i en kartelsag om fragtpriser.

Det er på sin vis tredje gang, at SAS bliver idømt bøden.

I 2010 besluttede kommissionen for første gang, at SAS og ti andre flyselskaber skulle have en bøde. Men afgørelsen blev anket og omstødt af EU-Domstolen på grund af en procedurefejl.

I 2017 blev sagen imidlertid behandlet på ny af EU-Kommissionen. Her nåede den frem til præcis samme konklusion som tidligere: At SAS i lighed med ti andre selskaber handlede i strid med konkurrencereglerne.

Derfor blev SAS pålagt at betale en bøde på 70,2 millioner euro. Det svarer til cirka 522 millioner kroner. SAS og de andre selskaber ankede dommen til EU-Domstolen, men denne har altså onsdag fastslået, at bøden står ved magt.

Bøden er i virkeligheden fordelt på forskellige grene af SAS. Disse bøder er i den nye afgørelse justeret op og ned, men det samlede bødebeløb til SAS ender på cirka samme beløb - altså godt en halv milliard kroner.

Det får imidlertid ikke konsekvenser for SAS her og nu. For bøden blev allerede betalt i 2017. Det siger Jacob Pedersen, aktieanalysechef og luftfartsanalytiker i Sydbank.

- Det betyder først og fremmest, at det lille håb, der formentlig har været i SAS, om at få pengene tilbage, er væk. Man er dømt, og man skal betale, og det ser ud, som om sagen ender her.

- Det er en stor bøde i SAS-regi. Den svarer til omkring ti procent af selskabets børsværdi i dag. Det gode for SAS er, at den er betalt i 2017. Nu misser man bare muligheden for at få nogle penge retur, som i den grad kunne have lunet i en pengekasse, der i øjeblikket ikke er alt for meget i, siger han.

De ulovlige prisaftaler, som flyselskaberne er dømt for, virkede i perioden fra december 1999 til februar 2006 og lagde et aftalt niveau for brændstof- og sikkerhedstillæg.