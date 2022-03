Slut med vanvittig billig gris: Nu stiger prisen

Priserne på svinekød har været i frit fald.

Men det seneste år er fødevarepriserne steget med 5,7 procent, viser tal fra Danmarks Statistik, og den stigning afspejles også i priserne på svinekød. For danskerne betyder det, at det igen bliver dyrere at spise frikadeller og flæskesteg.

Til Ekstra Bladet fortæller Martin Kristian Bauer, som er cheføkonom i Landbrug & Fødevarer, at de forventer, at priserne på gris ramte bunden ved årsskiftet.

- Vi ser ind i en fremtid med stigende priser på gris, siger han.

Presset på indtjening

Cheføkonomen understreger dog, at de stigende priser ikke betyder, at svineproducenternes kan skovle penge ind.

- Svineproducenterne står i en situation, hvor de er presset på indtjeningen, siger Martin Kristian Bauer.

Det skyldes blandt andet, at priserne på korn, som udgør en væsentlig udgift til foder for producenterne, er steget helt eksplosivt, mens priserne på svinekød kun er steget en smule.

- Man er ikke oppe på et niveau endnu, hvor man kan sige, at forretningen for en griseproducent hænger sammen, siger han.

Det er først coronakrisen og derefter Ruslands invasion af Ukraine, som har sendt kornpriserne i vejret.

Vil forsætte med at stige

Men selvom priserne på gris har været stigende, er de for nu stadig lave.

- Selvom vi har set, at priserne på grisen er steget en smule her i løbet af den seneste måneds tid, så ligger de stadig på ret lavt niveau, når man kigger over længere tid, siger Martin Kristian Bauer.

Og der er udsigt til at priserne vil stige yderligere.

- Det, der er afgørende for om priserne på gris kan stige yderligere, er faktisk det udbud af grisekød, vi har i Europa, forklarer cheføkonomen, som fortsætter:

- Der har man haft en meget, meget stor nedgang i det kød, der er tilgængeligt i Tyskland, som er et stort marked. Det er den væsentligste faktor i prisudviklingen på gris.

Og ifølge Martin Kristian Bauer er det forventeligt, at priserne på gris vil fortsætte med at stige i løbet af året.