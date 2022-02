Snap overrasker positivt med sit første kvartalsoverskud

For første gang kan Snap - selskabet bag det sociale medie Snapchat - præsentere et kvartalsoverskud som børsnoteret virksomhed.

Det fremgår af årsregnskabet torsdag aften, hvor aktierne stiger voldsomt.

For hele året har selskabet ganske vist et underskud på 488 millioner dollar - svarende til cirka 3,2 milliarder danske kroner.

Men det er langt mindre end året inden, og derudover overgår forventningerne til første kvartal af 2022 prognoserne.

Yderligere blev det til et overskud i årets sidste tre måneder på 22,5 millioner dollar, hvilket altså skrev Snap-historie.

- 2021 var et spændende år for Snap, og vi har gjort markante fremskridt i at få forretningen til at vokse og være der for vores globale fællesskab, siger administrerende direktør Evan Spiegel i en meddelelse.

Snapchat fortsatte i øvrigt brugervæksten sidste år.

Det sociale medie, hvor venner og familie kan chatte og sende korte videobeskeder til hinanden, nåede globalt op 319 millioner brugere i 2021.

Det var en stigning i forhold til året inden på 20 procent.

Der havde generelt været bekymring på markedet forud for regnskabet.

Men de blev gjort til skamme med en umiddelbart aktiestigning på op mod 60 procent.

Det skyldes blandt andet, at Snap blev ramt mindre hårdt end ventet af ændringer i Apples privatlivspolitik, som har gjort det sværere at målrette reklamer.

Snapchat er især et hit blandt mange yngre smartphone-brugere. Videoer sendt på tjenesten forsvinder, efter at man har sendt dem. Mange benytter sig af særlige effekter, der kan ændre ens udseende i videoerne.

Snaps omsætning for året landede på 4,1 milliarder dollar eller knap 27 milliarder danske kroner. Det var en stigning på cirka 64 procent i forhold til året inden.