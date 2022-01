Snedig rigmand i vanvittigt ejendoms-kup

Pandora-milliardæren René Sindlev har solgt Toldkammerbygningen på Havnegade 44 i København for 84 millioner kroner - blot to år efter at han købte bygningen for blot 5,3 millioner kroner.

Den nye ejer af den ikoniske bygning, der i dag er bedst kendt som Custom House, er erhvervsmanden og stifteren af barimperiet Rekom, Adam Falbert, skriver Ejendoms Watch.. Den samme mand, der for to år siden var nødt til at sælge bygningen for 5,3 millioner.

Vild udvikling

I 2011 købte han bygningen for 20 millioner kroner sammen med den kendte advokat Jan Leth Christensen.

Men da Københavns Kommune to år senere ville sælge grunden til højestbydende, var Adam Falberts bud ikke højt nok.

I stedet blev René Sindlev med sit bud på 16 millioner kroner ejer af grunden, og derfor skulle de to ejere af Custom House nu til at betale husleje til Pandora-milliardæren. Men hvad værre var; som en del af lejekontrakten stod René Sindlev til at kunne overtage bygningen helt gratis i 2021-2022, når kontrakten udløb.

Artiklen fortsætter under billedet ...

René Sindlev må gnide sig i hænderne. Selvom han havde udbudt bygningen til 95 millioner kroner, så scorer han stadigvæk en kæmpe gevinst på salget, der endte et afslag på 11 millioner. Ritzau Scanpix

Stort tab

Falbert og Leth endte med at lægge sag an, fordi de mente, at de havde forkøbsret til grunden, men den sag tabte de i Højesteret i 2016.

I stedet endte det med, at Falbert og Leth solgte Custom House til René Sindlev for 5,3 millioner kroner 1. januar 2020.

- Det er korrekt, at vi solgte bygningen til grundejeren i starten af året. Det mest harmoniske er, at ejeren af bygningen og grunden er den samme. Det giver stabilitet for lejeren og samtidig de bedste vilkår for bygningens udvikling. Vi har nu sikret, at den vidunderlige og ikoniske bygning kan leve videre under et nyt og samlet ejerskab, sagde han dengang til Ekstra Bladet.

Dermed led de et samlet tab på knap 15 millioner kroner, hvis man kigger udelukkende på køb og salg af bygningen uden at medtage deres indtægter i de år, de har ejet Custom House.

Nu har Adam Falbert så valgt at købe hele molevitten tilbage for 84 millioner kroner.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Adam Falbert har midt under pandemien, der har haft store konsekvenser for hans branche, åbnet pungen og betalt 84 millioner for havnebygningen Custom House. Foto: Peter Hove Olesen

Eksklusiv medlemsklub

Custom House, der tidligere har huset tre gourmet-restauranter, skal fremover hverken benyttes til restauranter eller natklub.

Den skal være et klubhus for den eksklusive medlemsklub Soho House, der har 100.000 medlemmer på verdensplan, oplyser Falbert til Ejendoms Watch.

Soho House er en eksklusiv klub, der henvender sig til den kreative elite inden for kunst, kultur, politik og medier. De har ifølge Falbert i længere tid været på udkig efter den perfekte - og første - lokation i Norden.

Ekstra Bladet har forsøgt at få et interview med Adam Falbert, men han er ikke vendt tilbage på vores henvendelse.