Snickers på knæ efter reklame - undskylder til Kina

Det er de fleste i reklamebranchens våde drøm at se deres arbejde gå viralt og blive delt og diskuteret. Men ikke for producenten bag chokoladebaren Snickers.

En reklame for en ny, særlig variant af den ikoniske chokoladebar har sendt producenten til tælling i Kina.

Den nye variant er et samarbejde med det populære koreanske popband BTS, og i reklamer for chokoladen fremgår det, at den kun er tilgængelig i 'lande' som Sydkorea, Malaysia og Taiwan.

Men Kina anerkender ikke Taiwan som et selvstændigt land, og det har fået Mars Wrigley, der er producenten bag, til at ændre ordlyden - og undskylde over for den kinesiske regering.

Det sker, efter at reklamen er gået viralt i netop Kina.

På det kinesiske sociale medie Weibo, der har op mod en halv milliard aktive månedlige brugere, går Mars Wrigley bodsgang:

'Mars Wrigley respekterer Kinas nationale suverænitet og territoriale integritet og arbejder i overensstemmelse med lokale kinesiske love og regler', udtaler producenten.

På Twitter skriver det kinesiske statsmedie Global Times, at chokoladeproducentens lokalt ansattes kampagner på sociale medier fremover 'vil være på linje med' hovedkontorets.

Klar til krig

Taiwan er en ø, hvis areal er mindre end Danmark, men med en befolkning på 23 millioner mennesker. Øen befinder sig 150 kilometer fra det sydøstlige Kina, og selvom den har en præsident og premierminister, anerkender Kina ikke øen som en selvstændig republik.

Taiwan er ikke anerkendt af Danmark, men er en tæt allieret af USA.

Undskyldningen fra Snickers-producenten kommer, efter at den fremtrædende amerikanske politiker Nancy Pelosi for få dage siden besøge øen, og mens Kina er i gang med en af de mest omfattende militære øvelser nogensinde i området.

Militærøvelsen inkluderer flådefartøjer, helikoptere og ballistiske missiler og har ifølge BBC fået Taiwans forsvarsministerium til at udtale, at man 'gør klar til krig uden at opsøge den'.