Speciallæge advarer: - Risiko for sundhedsskade

En arbejdsdag badet i cementstøv kan give skade på øjne og lunger, advarer speciallæge i arbejdsmedicin oven på Ekstra Bladet og Danwatchs afsløringer af arbejdsforholdene for ansatte under Mærsk i Liberia

Der er risiko for skade på såvel øjne som lunger hos de medarbejdere, der er ansat af det Mærsk-ejede APM Terminals i Liberia.

Sådan lyder vurderingen fra Jane Frølund Thomsen, speciallæge i arbejdsmedicin på Bispebjerg Hospital, efter at hun har set de afslørende videoer, som Ekstra Bladet og det undersøgende medie Danwatch nu bringer.

På videoerne kan man tydeligt se, hvordan luften er tyk af støv, og flere ansatte fortæller, hvordan de kan mærke i øjnene, når der har været cementskibe i havnen.

Ekstra Bladet og det undersøgende medie Danwatch afslører, hvordan Mærsk opererer i det vestafrikanske land Liberia. Her står en lang række nuværende og tidligere medarbejdere frem og fortæller om en hverdag badet i cementstøv, chikane og dårlig løn En lang række nuværende og tidligere ansatte under Mærsk står i Ekstra Bladet og Danwatch frem med beretninger om mareridtsagtige arbejdsforhold.

- Der er risiko for sundhedsskade. Det er der for øjnene og for lungerne på sigt. Det er ikke fra den ene dag til den anden, at man får en lungelidelse. Hvis man går i det dag efter dag, år efter år, så vil der være en risiko for at få en lungelidelse. Måske primært kronisk bronkitis men muligvis også silikose – også kaldet stenlunger, siger Jane Frølund Thomsen.

Store problemer

Ekstra Bladet og Danwatch har talt med en lang række nuværende og tidligere medarbejdere, der enstemmigt fortæller om problemer med støvet på havnen. En af dem er James Koffa Wolova, der siger:

- Man kan ikke holde op med at trække vejret, så vi får det ind, siger han.

- Sidst der var et skib, brændte mine øjne, da jeg kom hjem. Den dag fik jeg ikke briller eller ansigtsmaske, fordi det var sluppet op. Jeg stod op om natten og vaskede mine øjne, men jeg kunne stadig mærke, at det brændte.

Alexander Vinton stemmer i:

- Der er store problemer med støv. Biler, busser og maskiner hvirvler det op, og vi indånder det. Jeg kan mærke, at det klør i mine øjne.

Tillidsmand og havnearbejder Ballah Kpadeh siger:

– Jeg ser ikke særlig godt længere. Jeg kan ikke læse min Bibel, som jeg plejede. Ledelsen siger, at jeg bare skal have briller, men jeg er sikker på, at det kommer på grund af støvet.

Risiko for kronisk bronkitis

Jane Frølund Thomsen siger på baggrund af optagelserne:

- Cement er basisk, og det består af sand og kridt, som er formalet til et helt fint pulver. Det kan have virkning på øjnene i forhold til den irriterende, ætsende evne, det har. Man kan i hvert fald godt forestille sig, at hvis man har en regelmæssig påvirkning af øjnene, så kan der ske små ridser og efterhånden arvdannelse. Og det kan måske forklare, at de oplever dårligere syn. Sådan kunne man forklare det, siger hun.

- Og hvis man inhalerer det, kan du få påvirkning af lungerne. Det kan enten være i form af kronisk bronkitis eller kol. Udsættes man for massiv støvdannelse, har man risiko for at få kronisk bronkitis eller kol. Og er der kvarts i cementen, hvis der er indhold af det, kan det påvirke lungerne på en særlig måde. Så risikerer man arvæv i lungerne – det er også kendt som stenlunger.

Opfordrer til ændringer

Flere af medarbejderne fortæller, at de bliver udstyret med en ansigtsmaske, som vi kender fra corona. Vi spørger Jane Frølund Thomasen, om den hjælper mod støvet:

- Den hjælper meget lidt i den sammenhæng. Det er slet ikke tilstrækkeligt. For at beskytte skal du have en maske, der slutter tæt, og du skal have de rigtige filtre på. Der er slet ikke noget med filtre her. Det er bare almindelige ansigtsmasker, som vi kender fra coronaberedskabet, siger hun.

- De burde i virkeligheden også have briller på, som beskytter øjnene, når det er så udtalt. Det er bemærkelsesværdig, at de har så udtalte øjengener. Det er en indikator på, at koncentrationen er klart for højt. Ellers ville man ikke opleve at have røde og irriterende øjne, der varer fra den ene til den anden dag. Det er, fordi de får støv i øjnene, og det er virkelig er irriterende for slimhinderne.

– Er det noget, som du vil anbefale, at man reagerer på?

- Ja, det er det. Helt sikkert. Støvmængden ville i Danmark skulle begrænses.