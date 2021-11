Spilgigant i drastisk nedgang efter udmelding

Egentlig skulle tirsdag have været en god dag for den amerikanske spilgigant, Activision Blizzard, da de annoncerede regnskabet for tredje kvartal.

Firmaet kunne nemlig berette om flotte tal på bundlinjen og en forventning om mere end to milliarder dollars - knap 13 milliarder kroner - i indtægter for året, hvilket er en forbedring i forhold til sidste år.

Men der var også betydelig malurt i bægeret. I forbindelse med fremlæggelsen af regnskabet blev det nemlig annonceret, at medleder Jen Oneal valgte at fratræde sin stilling.

Derudover kunne selskabet berette, at de kommende udgivelser Diablo 4 og Overwatch 2 bliver udskudt, så de ikke længere forventes at udkomme næste år, som det ellers var planen.

Og de nyheder har resulteret i tørre tæsk på aktiemarkedet for giganten.

Således er selskabets aktier foreløbig faldet med hele 17 procent i løbet af onsdagen, beretter Business Insider.

Ramt af krænkelsessager

Det var nemlig ventet, at de to udgivelser ville give Acitivision Blizzard et stort økonomisk rygstød i 2022, men med dem ude af billedet har investorerne altså ikke høje tanker om de økonomiske udsigter for det kommende år.

Og Jen Oneals afsked bliver også set som et dårligt tegn i forhold til moralen på arbejdspladsen, da hun netop indtog positionen for tre måneder siden i kølvandet på en stribe sager om grænseoverskridende adfærd på arbejdspladsen.

Activision Blizzard udgiver senere på året det nyeste skud på stammen i Call of Duty-serien, men det vurderes altså ikke at være tilstrækkeligt til at løfte virksomheden som helhed.

Dagens tæsk på aktiemarkedet kommer i øvrigt blot som det seneste skud på stammen i det, der har udviklet sig til at være lidt af et skræk-år for spiludvikleren, der ellers i begyndelsen af året var oppe over kurs 100, men de førnævnte sager om seksuelle krænkelser har bidraget til at kursen er raslet ned, og med den seneste nyhed er de nu nede omkring kurs 66. Altså et samlet faldt på omkring 34 procent.