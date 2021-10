Spiritusfamilie skovler millioner ind

Familien bag spiritusselskabet Hans Just Group har endnu engang haft et fremragende år. På ti år er der blevet udbetalt 713 mio. kr. til ejerkredsen

Aperol Spritz, Gin og tonic eller hvad med en ren whiskey?

Er man ikke til det ene, så er man formentligt til det andet. Og det nyder en særlig dansk familie rigtig godt af økonomisk set.

I spidsen står de to brødre Thomas og Peter Just Karberg, der er den femte generation i selskabet Hans Just Group siden stiftelsen i 1867.

I et spritnyt regnskab kan de præsentere et rekordregnskab med en omsætning på 1,57 mia. kr. og et overskud på 139,8 mio. kr, skriver Børsen.

Det er især de velkendte spiritusmærker, der har skæppet godt i kassen, selvom der har været corona-nedlukninger.

- Danmark udgør omkring en tredjedel af vores forretning, så det har betydet noget, at vi har kunnet vokse på andre markeder, når der har været tilbagegang herhjemme. Vi har oplevet, hvordan mærker som Jägermeister, Tullamore Dew, Aperol, Campari, Hendricks Gin og Cointreau stadigt fremstår som de absolut stærkeste i deres kategorier, siger Thomas Just Karberg til erhvervsmediet.

På grund af det imponerende år har ejerkredsen udbetalt 90 mio. kr. i udbytte til sig selv. Over de seneste ti år er det blevet udbetalt 713 mio. kr. i udbytte.

Udover at være spiritus-distributør er det familiejede selskab også begyndt at sælge deres egne produkter. Nærmere betegnet de såkaldte Shake-It Mixer, som er smagsgivere til cocktails med eller uden alkohol og produceres i flere varianter.

- Vi forventer, vi kan opnå en global succeshistorie, hvor vi eksporterer Shake-It Mixer på verdensplan, lyder det ambitiøst fra Thomas Just Karberg.

