Spritnye tal: Boligtrend fortsætter

Danskerne fortsætter med at omlægge lån i stor stil, hvor den stigende rente kan bruges til at skære en bid af restgælden.

I november afgav realkreditinstitutterne næsten 25.000 lånetilbud til boligejere og virksomheder. Det er stort set det samme som i oktober.

For hele året løber det nu op i cirka 294.000. Det er det højeste niveau i tre år. Det viser tal fra brancheorganisationen Finans Danmark.

Langt de fleste gives til konverteringer, da renterne er steget mærkbart, mens det omvendt trækker ned i tallet, at der er færre bolighandler.

Markedet er efter en periode med massiv medvind ramt af en opbremsning. I november faldt priserne for femte måned i træk ifølge tal fra Boligsiden.

Ifølge Brian Friis Helmer, privatøkonom i Arbejdernes Landsbank, har 140.000 boligejere i år konverteret fastforrentede lån frem til september.

Annonce:

Der findes ikke offentlige tal for, hvor mange danskere der har realkreditlån. Arbejdernes Landsbank har tidligere anslået, at der var omkring 1,2 millioner danskere, så det er altså mange, som har konverteret i år.

- De pågældende boligejere har udnyttet situationen med de stigende renter til at skære af restgælden ved enten at konvertere op i rente eller til et variabelt forrentet lån, skriver økonomen i en kommentar.

Den høje inflation har betydet, at verdens centralbanker efter en lang periode med ultralave renter er begyndt at sætte dem op. Det skal få bugt med prisstigningerne ved at dæmpe forbruget, og det smitter af på renten på boliglån.

Pengene til realkreditlån, som kan finansiere op til 80 procent af et boligkøb, hentes på de finansielle markeder.

Prisen er drevet af udbud og efterspørgsel, og en højere rente i eurozonen smitter også af på danske boliglån.

- Vi startede året med en rente i omegnen af 2 procent, så der er tale om mærkbart højere renter, siger Brian Friis Helmer.

Annonce:

- Det vil derfor også præge antallet af lånetilbud i december, da det fortsat er aktuelt for især boligejere med 0,5 procent-, 1 procent-, 1,5 procent-, 2 procent- og 2,5 procentlån at overveje en konvertering.

Det er ikke kun de danske boligejere, som omlægger deres lån. Det gør landets virksomheder også.

I november var det lidt færre end hver ottende lånetilbud, der var til virksomheder. Også her var flest til konverteringer.