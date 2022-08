Star Wars-våben solgt for millionbeløb på auktion

Et noget specielt våben opnåede lørdag et hammerslag på hele 900.000 dollar (6,7 millioner kroner) ved en auktion hos det amerikanske auktionshus Rock Island Auction.

Der er tale om den laserpistol med serienummeret DL-44, som smugleren Han Solo brugte i den allerførste 'Star Wars'-film fra 1977, 'A New Hope', og som han blandt andet brugte til at slå dusørjægeren Greedo ihjel med.

Det skal dog siges, at der blot er tale om en attrap, som blev lavet til filmen ud af dele fra blandt andet en gammel Mauser-pistol, et kikkertsigte fra et gammelt maskingevær og en lyddæmper.

Der blev fremstillet tre eksemplarer til brug under optagelserne, men de to af dem eksisterer ikke længere.

Det sidste eksemplar har været skilt ad, men fremstår nu så tæt på sit originale udseende som muligt.

Det fremgår ikke af Rock Island Auctions' hjemmeside, hvem der har købt samleobjektet.

Det var inden auktionen vurderet at kunne indbringe mellem 300.000 og 500.000 dollar.