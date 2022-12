Statsgælden er banket ned: Giver robusthed til modvind

Verdensøkonomien er sendt i modvind efter krigen i Ukraine, som har været med til at sende forbrugerpriserne på himmelflugt.

Det kan give udfordringer. Men nye tal vidner om, at Danmark står et robust sted til at håndtere det uvejr, der måtte komme.

Ifølge tal fra Nationalbanken, som Dansk Erhverv har kigget på, var Danmarks gæld ved udgangen af november faldet til 317 milliarder kroner.

Det er omkring en fjerdedel mindre end et år før og svarer til 11 procent af Danmarks bruttonationalprodukt (bnp).

Det er et nøgletal, der bruges til at opgøre størrelsen af et lands økonomi.

Det er ifølge seniorøkonom Kristian Skriver et vildt fald, og andelen er nu den laveste siden 2008, hvor den var rekordlav.

- Ledigheden har været lav, så udgifterne til overførselsindkomster har været lavere, lyder en af forklaringerne ifølge økonomen.

Annonce:

I oktober var knap tre millioner danskere i beskæftigelse, hvilket er det højeste tal i de knap 15 år, Danmark Statistik har opgjort det.

- Samtidig har vi haft rigtig mange indtægter, fordi der har været mange i beskæftigelse samt fra pensionsafkastskatten, siger han.

Selv om 2022 har været et sandt rædselsår for aktiemarkedet, var 2021 særdeles godt, hvilket altså har givet flere skatter i kassen.

Statsgælden er blandt andet de penge, som Danmark låner i de finansielle markeder til det, der groft sagt kan kaldes driften af landet.

En af de måder, som staten låner penge på, er ved at Nationalbanken udsteder statsobligationer, som investorer kan købe.

Den danske statsgæld har den højest mulige kreditvurdering, hvilket har betydning for, hvilken rente vi skal betale for lånet.

Den udfordrede økonomi stiller Danmark og andre lande et vanskeligt sted. Men vi kommer altså fra et godt sted:

Annonce:

- Den lave gæld gør, at dansk økonomi er bedre rustet end mange andre lande til den modvind, som vi står overfor.

- Den vil lægge en dæmper på indtægterne og få udgifterne til at stige - specielt til ledighedsydelser, siger Kristian Skriver fra Dansk Erhverv.