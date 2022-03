Statskassen bugner: Plus på 59 milliarder

Stik imod alle forventninger endte 2021 med et markant overskud på de offentlige finanser.

Alle prognoser har indtil videre regnet med, at der ville ryge flere penge ud af statskassen, end der ville være indtægter.

Men en opgørelse fra Danmarks Statistik viser, at der sidste år var et plus på 58,7 milliarder kroner.

Det er ikke kun markant bedre end forventet, men også bedre end bundlinjen for 2020, der viste et minus på 4,3 milliarder kroner.

Las Olsen, der er cheføkonom i Danske Bank, forklarer udviklingen med, at dansk økonomi har rejst sig hurtigere end ventet.

- Ikke mindst er arbejdsløsheden faldet meget hurtigt og kraftigt, og det sparer både udgifter til dagpenge og giver ekstra indtægter fra skatten.

- En stor del af forklaringen ligger også i, at pensionsafkastskatten endnu en gang giver langt mere end ventet, skriver han i en kommentar.

Han peger også på, at udbetalingen af de indefrosne feriepenge har givet økonomien et løft, uden at der skulle penge ud af statskassen.

